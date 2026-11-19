Influencerin Lisa Mantler startet als Pastorin einer Freikirche durch und erntet dafür heftige Kritik. Ihre Zwillingsschwester Lena Mantler schlug derweilen nach dem Ende der gemeinsamen Karriere einen ganz anderen Weg ein.

Darum gehts Lisa Mantler und ihr Ehemann Jonas Jay bauen als Pastoren in Stuttgart eine neue Gemeinde auf

Die Freikirche sieht die Ehe nur für Mann und Frau vor und wird für ihre Haltung kritisiert

Die Zwillinge Lisa und Lena Mantler verfolgen seit 2023 eigene Projekte, Lena arbeitet als Model

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Für Lisa Mantler (24) und ihren Ehemann Jonas Jay (30) beginnt ein neues Kapitel, denn die beiden sind ab sofort Pastoren einer Freikirche. Diese überraschende Neuigkeit teilte die Influencerin in einer Instagram-Story mit ihren Followern. In Stuttgart soll das Paar künftig eine neue Gemeinde der internationalen VIVE Church aufbauen.

Welche konkreten Aufgaben das Ehepaar innerhalb der Gemeinde übernehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Gegründet wurde die VIVE Church 2012 vom australischen Ehepaar Adam (45) und Keira Smallcombe (45) im US-amerikanischen Silicon Valley.

Heftige Kritik an der Freikirche

In den Kommentaren unter dem Ankündigungsvideo freuen sich viele Fans über diesen Schritt. Gleichzeitig wird jedoch auch Kritik laut, die sich allerdings weniger gegen Mantler persönlich als gegen die Kirche richtet.

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Besonders umstritten ist deren Haltung zu Ehe und Sexualität. Auf ihrer offiziellen Website definiert die VIVE Church die Ehe als «Bund zwischen einem Mann und einer Frau, so wie Gott es von Anfang an festgelegt hat». Sexualität sei ausschliesslich für die Ehe bestimmt. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften finden in diesem Weltbild keinen Platz. Auf Instagram stösst diese Haltung bei vielen Followern der Influencerin auf Unverständnis.

Zwillinge, aber doch so verschieden

Bekannt wurden die Zwillinge einst mit Tanzvideos auf Musical.ly, der Vorgängerplattform von Tiktok. Im August 2023 gaben sie bekannt, künftig eigene Projekte verfolgen zu wollen. Lisa Mantler arbeitet weiterhin als Influencerin und gewährt ihren Followern vor allem Einblicke in ihren Mami- und Glaubensalltag. Ihren Ehemann Jonas Jay hielt sie bis zur Verlobung aus der Öffentlichkeit heraus, mittlerweile sind die beiden verheiratet und haben zwei Kinder.

Lena Mantler hingegen zog es in die weite Welt und ins internationale Modebusiness. Sie lebt mittlerweile in New York, hat sich eine eigenständige Modelkarriere aufgebaut und präsentiert sich auf Instagram optisch wie auch vom Lebensstil her ganz anders als ihre Schwester – posiert sie dort etwa auch mal mit einer Zigarre.

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An der Victoria's-Secret-Fashionshow 2026 feierte sie ihr Laufsteg-Debüt für die Dessous-Marke. Die 24-Jährige arbeitete bereits mit Marken wie Miu Miu, Calvin Klein und Ralph Lauren zusammen und ist zudem Mitgründerin sowie Kreativdirektorin des Unisex-Labels mánt.

Schon vor ihrem Engagement bei der VIVE Church besuchten sowohl Lisa Mantler als auch ihre Zwillingsschwester Lena Mantler regelmässig Gottesdienste des ICF. Damals äusserten Fans ähnliche Kritik wie heute. Öffentlich haben die Schwestern zu diesen Diskussionen keine Stellung bezogen.