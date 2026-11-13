Schon als Schülerin verdiente sie mit einer ungewöhnlichen Idee ein kleines Vermögen, zuletzt studierte sie Journalismus in New York. Nun ist Beau Jessup, die Tochter der britischen Schauspielerin Lisa Maxwell, mit nur 27 Jahren gestorben.

Darum gehts Beau Jessup, Tochter von Lisa Maxwell, stirbt mit 27 in New York

Studierte Journalismus an der Columbia, wollte Autorin und Journalistin werden

Mit ihrer Website Specialname bekamen über eine Million Babys englische Namen

Lisa Maxwell (62) und ihr Ehemann Paul Jessup wurden von einem schweren Schicksalsschlag getroffen: Ihre Tochter Beau Jessup ist im Alter von nur 27 Jahren völlig unerwartet gestorben. Die Columbia University in New York gab den Tod ihrer Studentin bekannt. Vieles ist noch unklar: Zur Todesursache und zu den näheren Umständen machte die Hochschule keine Angaben.

Jessup war im Masterprogramm der Columbia Journalism School eingeschrieben. «Die Columbia Journalism School trauert um Beau Jessup, eine Studentin unseres M.S.-Programms. Wir schliessen uns Jessups Familie, Freunden und Kommilitonen im Gedenken an sie an», heisst es in einem Statement der Universität.

Dekan spricht von «herzzerreissender Zeit»

Auch Dekan Jelani Cobb wandte sich per E-Mail an die Studierenden. In dem Schreiben, das der «Daily Mail» vorliegt, nennt er Jessup ein geschätztes Mitglied der Gemeinschaft. Jeder Verlust in der Familie der Schule sei schwer zu verarbeiten, seine Gedanken seien in dieser herzzerreissenden Zeit bei Beaus Angehörigen und Freunden.

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Noch im September war Jessup auf dem Foto des Jahrgangs 2027 zu sehen, im kommenden Mai hätte sie ihren Abschluss gemacht. Lisa Maxwell teilte das Bild damals auf X: «Glückwunsch, Leute! Vor allem meiner Tochter Beau drüben in NYC, die uns alle super stolz macht», schrieb sie dazu. Zuvor hatte Jessup an der London School of Economics und in Cambridge studiert.

Sie wollte als Journalistin arbeiten

Ihre Mutter ist in Grossbritannien ein bekanntes Gesicht. Maxwell sass im Panel der Talkshow «Loose Women» und spielte sieben Jahre lang in der Polizeiserie «The Bill». Fast hätte sie es auch in den USA ganz nach oben geschafft: Für «Frasier» war sie zunächst als Daphne Moon vorgesehen, die Rolle ging dann aber doch an Jane Leeves. Jessups Vater Paul führt eine eigene Spielzeugmarke für Teddybären.

In einem Interview, das die Universität nun teilte, sprach Jessup über das Aufwachsen mit einer prominenten Mutter. Sie habe früh gespürt, wie weit das Leben eines Menschen und die Geschichten über ihn auseinanderliegen können. Nach dem Studium wollte sie als Journalistin und Autorin arbeiten.

Sie entwickelte eine Website

Schlagzeilen hatte Jessup bereits als Schülerin gemacht. Bei Aufenthalten in China baten Bekannte, die ihr erstes Kind erwarteten, sie immer wieder um einen englischen Namen für den Nachwuchs. Chinesische Babys bekommen bei der Geburt einen traditionellen Namen in Schriftzeichen, viele Eltern wünschen sich seit rund 20 Jahren aber zusätzlich einen englischen.

Jessup entwickelte daraufhin die Website Specialname, die passend zu den Wünschen der Eltern kulturell angemessene Vorschläge machte. Mehr als eine Million chinesische Kinder kamen so ihren Angaben zufolge zu ihrem englischen Namen. 2016 erzählte die damals 16-Jährige der «Daily Mail», sie habe damit 48.000 Pfund verdient.