Schockierende Details zu Liam Paynes Tod: Der Sänger soll in seinem Hotelzimmer in Buenos Aires Drogen konsumiert und randaliert haben. Die Polizei wurde alarmiert, bevor Payne vom Balkon stürzte. Die Todesursache bleibt unklar.

Musiker Liam Payne kam am Mittwoch, 16. Oktober 2024, in Buenos Aires ums Leben. Foto: imago stock&people 1/6

Kurz zusammengefasst Liam Payne, Ex-One-Direction-Sänger, starb in Buenos Aires

Zuvor zerstörte er sein Hotelzimmer

Fotos zeigen im Zimmer Drogen und Utensilien

Hotelrezeptionist rief Polizei wegen aggressivem Verhalten

Polizei untersucht weiterhin die Todesumstände

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Liam Payne, der ehemalige Sänger der britischen Band One Direction, ist tot. Kurz vor seinem Tod soll der 31-Jährige in seinem Hotelzimmer in Buenos Aires randaliert und Drogen konsumiert haben, wie Fotos zeigen, die auf dem Nachrichtendienst X kursieren.

Bilder, die auch einer argentinischen Zeitungen vorliegen, zeigen weisses Pulver, Alufolie und Kerzen auf einem Tisch sowie in der Badewanne. Auch der Fernseher im Zimmer war zerstört und Müll lag auf dem Boden. Das Verhalten von Liam Payne soll besorgniserregend gewesen sein, der Hotelrezeptionist rief die Polizei, weil sich der Sänger offenbar aggressiv verhielt.

Besorgter Polizeinotruf aus dem Hotel

Die Todesursache ist noch unklar, aber der Sprecher der Sicherheitsbehörde von Buenos Aires bestätigte, dass Payne sich selbst vom Balkon seines Hotelzimmers gestürzt hat. Der Notruf des Hotelrezeptionisten, der in der argentinischen Zeitung «Clarín» veröffentlicht wurde, schildert die Situation: «Ich rufe aus dem Hotel Casa Sur Palermo an, wir haben einen Gast, der unter Drogen steht und das ganze Zimmer zerstört. Wir brauchen jemanden, der kommt.»

Das Gespräch brach nach wenigen Sekunden ab, bevor der Hotelangestellte erneut anrief: «Wir haben einen Gast, der auf Drogen und Alkohol ist. Er zerstört den ganzen Raum. Wir brauchen Sie.» Im Notruf erwähnte der Rezeptionist ausserdem, dass Liam Paynes Zimmer einen Balkon habe und er nicht wisse, ob er sich was antun wolle.

Liam Payne hatte sich vor seinem Tod bereits einige Zeit in Argentinien aufgehalten, wie Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen. Er übernachtete in der Deluxe Suite des exklusiven CasaSur Palermo Hotels. Die Polizei untersucht die Todesumstände weiter.