Seit Jahren warten die Fans von Lena Meyer-Landrut auf eine Nachricht zu ihrem Comeback. Jetzt gibt es leise Hoffnung. Die Sängerin meldet sich mit einem Kommentar zu Wort.

Darum gehts Seit über zwei Jahren fehlt Lena Meyer-Landrut öffentlich

Auf Tiktok reagiert sie auf einen Comeback-Wunsch

Sie schreibt: «Dauert noch bisschen»; Fans zeigen Geduld

Fynn Müller People-Redaktor

Lena Meyer-Landrut (35) bricht nach über zwei Jahren ihr Schweigen. Erstmals hat sich die ESC-Siegerin von 2010 zu einem möglichen Comeback geäussert. Auf Tiktok antwortet sie einem Fan, der ein Video ihrer Coverversion des Weihnachtsklassikers «All I Want for Christmas is You» gepostet hatte.

Zum Clip schrieb die Anhängerin, dass sie sich sehnlichst ein «Lena-Comeback» wünsche. Die Sängerin zögert nicht lange und antwortet direkt auf das Video. «Dauert noch bisschen», kommentiert Meyer-Landrut – und liefert damit einen ersten Hinweis auf ihre mögliche Rückkehr in die Öffentlichkeit. Der Kommentar wurde mehr als 1600 Mal gelikt.

Fans reagierten verständnisvoll. «Ich freue mich, wenn du irgendwann zurück bist, aber nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Hauptsache, du bist glücklich», schreibt ein Nutzer.

2024 untergetaucht

Seit über zwei Jahren ist es ruhig um die zweifache Mutter geworden. Keine Auftritte, keine Interviews, nicht ein einziger Post auf Social Media. Eine Erklärung lieferte der Popstar nie. Ihr letzter Instagram-Post datiert aus dem Juli 2024. Im August 2025 zeigte sie sich lediglich indirekt, als sie den Beitrag ihres Mannes Mark Forster (43) likte, in dem er seine neue Musik ankündigte.

Eigene Updates? Fehlanzeige. Jetzt gibt es für Fans zumindest leise Hoffnung, dass ihre Auszeit nicht mehr von langer Dauer sein wird.