Topmodel Lara Stone macht Brustkrebsdiagnose öffentlich

Das niederländische Topmodel Lara Stone hat sich mit einer ernsten Nachricht an seine Follower gewandt. Die 42-Jährige macht ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich und verbindet dies mit einer eindringlichen Bitte. Aus der Modewelt erhält sie viel Zuspruch.

Darum gehts Topmodel Lara Stone (42) teilt Brustkrebs-Diagnose auf Instagram mit Fans

Krankheit früh erkannt, Behandlung läuft bereits, Details bleiben unbekannt

730'000 Follower, Appell: «Bitte ignoriert nicht Veränderungen an eurem Körper»

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Lara Stone (42) ist an Brustkrebs erkrankt. Das niederländische Topmodel machte die Diagnose am Samstag auf Instagram öffentlich. Sie sei vor Kurzem diagnostiziert worden und befinde sich bereits in Behandlung, schreibt die 42-Jährige in dem Beitrag auf ihrem Account mit rund 730'000 Followern. Den Zeitpunkt wählte sie bewusst: Der Oktober gilt offiziell als Monat der Brustkrebs-Aufklärung, ihr Beitrag erschien an dessen letztem Tag.

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«Das war natürlich ein riesiger Schock», heisst es in dem Post weiter. Sie sei sehr dankbar, dass die Krankheit früh entdeckt worden sei. Wann genau die Diagnose gestellt wurde, in welchem Stadium sich die Erkrankung befindet und welche Therapie sie erhält, lässt Stone offen.

«Bitte ignoriert Veränderungen nicht»

Normalerweise halte sie ihr Privatleben aus dem Netz heraus, betont das Model. Wenn ihr Beitrag aber auch nur eine einzige Person dazu bringe, die eigenen Brüste abzutasten oder einen lange aufgeschobenen Arzttermin auszumachen, habe sich das Teilen gelohnt. Ihr Appell an die Follower: «Bitte ignoriert nicht Veränderungen an eurem Körper.»

Dazu veröffentlichte Stone eine pinkfarbene Grafik. Darauf werden Frauen aufgefordert, ihre Brüste zu untersuchen, denn das könne ihr Leben retten. Aus der Modebranche erhält sie viel Rückhalt. Model Lily Aldridge sendet in der Kommentarspalte Liebe und Gebete für die Heilung. Supermodel Karen Elson schrieb: «Lara, ich schicke dir so viel Liebe und Kraft. Wir sind für dich da.»

Mehr als zwei Jahrzehnte im Geschäft

Stone ist Mutter von zwei Söhnen. Der 13-jährige Alfred stammt aus ihrer Ehe mit dem britischen Comedian David Walliams (55). Die beiden hatten 2010 geheiratet und sich fünf Jahre später getrennt. In ihrem Instagram-Profil bezeichnet sie sich als Mama von «Alf, Bob and Bert». Das Hunde-Emoji verrät Bert als Vierbeiner der Familie.

Ihren zweiten Ehemann, den britischen Immobilienentwickler David Grievson, lernte Stone laut «Hello!» 2018 kennen. 2020 verlobte sich das Paar, im Juli 2021 folgte die Hochzeit. Zwei Jahre später, im Juli 2023, kam der gemeinsame Sohn Bob zur Welt.

Ihre Modelkarriere erstreckt sich über mehr als 20 Jahre. Stone arbeitete für Häuser wie Chanel, Prada, Versace und Louis Vuitton, modelte für Calvin Klein und stand auch für Victoria's Secret vor der Kamera.