Vicky Leandros trauert um ihren Vater

Der griechische Sänger Leo Landros ist gestorben, wie seine Tochter Vicky Leandros bestätigt. Ihr Vater sei «friedlich eingeschlafen».

Vicky Leandros mit ihrem Vater Leo im Rahmen einer TV-Show im Jahr 2005. Foto: imago images/Eventpress

Darum gehts Leo Leandros, Vater von Vicky Leandros, ist im Alter von 102 verstorben

Er war selbst Sänger und unterstützte die Karriere seiner Tochter

Vicky Leandros gewann 1972 den Eurovision Song Contest für Luxemburg Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Leo Leandros (1923–2025) ist laut einem griechischen Medienbericht am 31. Oktober im Alter von 102 Jahren gestorben. Die Sängerin Vicky Leandros (73) bestätigt den Tod ihres Vaters gegenüber der «Bild»-Zeitung.

«Jetzt ist er mit 102 friedlich eingeschlafen»

«Mein Vater hat mich grossgezogen, hat meine Karriere begleitet und mich unterstützt. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein», sagt Vicky Leandros. «Ich bin froh, dass er ein langes, erfülltes Leben haben durfte. Jetzt ist er mit 102 friedlich eingeschlafen.» Zuletzt soll Leo Leandros in Griechenland gelebt haben, wo er laut der Berichte auch in kleinem Kreis beerdigt werden soll.

Einst war er selbst Sänger und am grossen Erfolg seiner Tochter beteiligt – unter anderem beim Eurovision Song Contest. Das fing schon beim Namen an. Mit bürgerlichem Namen hiess er Leandros Papathanasiou, er nannte sich jedoch Leo Leandros. Aus seiner Tochter, die später die deutsche Hitparade erobern sollte, wurde entsprechend Vicky Leandros.

Nachdem sie schon 1967 am ESC in Wien teilgenommen hatte, der damals noch als Grand Prix Eurovision de la Chanson bekannt war, kehrte sie 1972 auf die Bühne des Musikwettbewerbs zurück. War es fünf Jahre zuvor noch der vierte Platz, konnte Vicky Leandros im schottischen Edinburgh schliesslich mit dem Lied «Après toi» den Sieg für Luxemburg holen. Leo Leandros hatte an dem Song mitgeschrieben, seine Tochter wurde zum Star. Vicky Leandros‹ bis heute wohl grösster Hit – schon allein weil ganz Deutschland sie mit dem Lied verbindet – dürfte der 1974 veröffentlichte Schlager «Theo, wir fahrn nach Lodz» sein.