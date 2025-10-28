Sie sind schon über unzählige rote Teppiche geschlendert – separat und auch gemeinsam. Jetzt aber zeigen sich Hugh Jackman und Sutton Foster zum ersten Mal ganz offiziell als Liebespaar.

1/5 Hugh Jackman (57) und Sutton Foster (50) machten ihre Beziehung mit einem Teppichauftritt öffentlich. Foto: IMAGO/Cover-Images

Darum gehts Hugh Jackman und Sutton Foster bestätigen ihre Beziehung auf dem rotem Teppich

Beide waren zuvor anderweitig verheiratet und arbeiteten zusammen am Broadway

Es ist eine Premiere, die nach längeren Spekulationen die Aufmerksamkeit auf sich zieht: Am TCL Chinese Theatre in Hollywood präsentierten sich Hollywoodstar Hugh Jackman (57) und Broadway-Ikone Sutton Foster (50) erstmals als Liebespaar auf dem roten Teppich. Obwohl die beiden schon unzählige Male gemeinsam öffentliche Auftritte absolviert hatten, markierte dieser Abend ihre offizielle Bestätigung als romantisches Paar.

Ihre Verbindung reicht weit zurück, denn Jackman und Foster lernten sich bereits im Jahr 2000 kennen und bewegten sich in denselben Theaterkreisen. Die beiden waren jedoch nie ein Paar – zumindest nicht offiziell. Seit Ende 2021 stehen sie gemeinsam für das gefeierte Broadway-Musical «The Music Man» auf der Bühne. Zu Beginn dieser intensiven Zusammenarbeit waren beide noch anderweitig verheiratet.

Sutton Foster reichte im Oktober 2024 nach rund zehn Jahren Ehe die Scheidung von Drehbuchautor Ted Griffin (54) ein. Auch Hugh Jackman ist erst seit kurzem offiziell geschieden. 2023 hatte er sich von seiner Ehefrau Deborra-Lee Furness (69) getrennt – im Mai 2025 soll sie dann nach 27 Ehejahren die Scheidung eingereicht haben. Diese wurde, wie «People» berichtete, im Sommer 2025 juristisch finalisiert.

Die Gerüchte um eine Liebesromanze waren aber schon länger ein Thema: Bereits im Oktober 2024 berichteten Insider gegenüber «Page Six», es sei ein offenes Geheimnis, dass die beiden Stars zusammen seien. Mit dem gemeinsamen Gang über den Teppich haben Jackman und Foster diese Vermutung nun für die Öffentlichkeit bestätigt.