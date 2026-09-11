König Haralds Schwester Prinzessin Astrid ist tot

Kurz nachdem ihr Bruder König Harald (†89) gestorben ist, folgt ihm nun seine Schwester Prinzessin Astrid. Das teilt der Palast am 11. September mit. Die Prinzessin wurde 94 Jahre alt.

Silja Anders Redaktorin People

Genau vor 14 Tagen, am 28. August, ist König Harald von Norwegen im Alter von 89 Jahren verstorben. Nun folgt ihm seine Schwester Prinzessin Astrid. Die Royal wurde 94 Jahre alt und nahm am 9. September noch an der Beerdigung ihres jüngeren Bruders teil. Die Norwegen Royals müssen nun also um ein weiteres wichtiges Familienmitglied innert kürzester Zeit trauern.

«Seine Majestät der König hat mit grosser Trauer die Nachricht vom Tod von Prinzessin Astrid aufgenommen. Die Prinzessin ist heute, Freitag, den 11. September, im Alter von 94 Jahren friedlich entschlafen», teilt der Palast auf Instagram nun mit.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Flaggen werden aus gegebenem Anlass am Palast auf Halbmast gesetzt. Der Palast veröffentlicht ein Statement der Angehörigen von Prinzessin Astrid: «Liebe Mutter, liebe Prinzessin Astrid, danke, dass du die beste Mutter warst, die wir uns hätten wünschen können. Dein ganzes Leben lang warst du für uns da – mit Liebe und Weisheit, Wärme und Humor. Du warst für Grossvater König Olav und Onkel König Harald da – präsent, loyal und pflichtbewusst. Und darüber hinaus – für diejenigen, die etwas mehr Unterstützung brauchten – hast du immer aufrichtige Fürsorge gezeigt. In unserer Trauer stehen wir vereint in Dankbarkeit. Danke für all die schönen Erinnerungen. Du wirst immer einen besonderen Platz in unseren Herzen haben.» Prinzessin Astrid hinterlässt ihre Kinder Catherine, Benedikte, Alexander, Elisabeth und Carl-Christian.

Im Statement heisst es weiter: «Prinzessin Astrid repräsentierte das Königshaus ihr ganzes langes Leben lang mit Herzlichkeit und Pflichtbewusstsein. Im Alter von 22 Jahren übernahm sie nach dem Tod meiner Grossmutter, Kronprinzessin Märtha, die Rolle der First Lady. In ihrer Arbeit setzte sich Prinzessin Astrid stets besonders für die Belange und die Integration der Schwächsten in der Gesellschaft ein. Sie war sehr loyal und erfüllte ihre Aufgaben stets mit Engagement, Präsenz und ansteckender Begeisterung.» König Haakon sagt, seine Tante sei eine wichtige Stütze für seinen verstorbenen Vater und die gesamte Familie gewesen. «Wir haben viel von ihr gelernt, und sie scheute sich nicht, ihre Meinung zu sagen. Ihr Tod ist ein grosser Verlust für uns. Wir werden sie sehr vermissen. Meine Familie und ich senden den engsten Freunden von Tante Astrid unser tiefstes Mitgefühl.»