Teste dein ESC-Wissen!
Na, wie gut kennst du den Eurovision Song Contest? Finde es in unserem Quiz heraus. Als Preis gibt es die Genugtuung,zu wissen, dass du ein absoluter ESC-Profi bist.
Soweit ruhig – trotz Israel
Wir wissen ja alle, dass Israel auch dieses Jahr wieder mitmacht. Und auch dieses Jahr waren ganz viele Leute ganz und gar nicht begeistert davon. So fest sogar, dass es in Wien vereinzelt zu Protesten kam. Alles in allem blieb es jedoch ruhig. Auch gestern bei der Probe zum ersten Halbfinal blieb es ruhig und zivilisiert, wie eine Leserin gegenüber Blick bestätigte.
Die Party fiel wortwörtlich ins Wasser
Gestern musste das Eurovison Village wegen starker Unwetter am Abend spontan schliessen, die Gäste wurden dazu aufgefordert, das Areal umgehend zu verlassen. Mit Party war dann am Abend nix. Zumindest nicht auf dem Rathausplatz. Wie das aussah, seht ihr hier.
Na, was machen Sachen?
Während wir warten, dass die Sause endlich losgeht, werfen wir mal einen Blick nach Wien. Dort sind meine Kollegen Michel Imhof und Karin Frautschi live vor Ort und füttern sich mit Schnitzel und Strudel und mich mit exklusiven Einblicken, was in der Stadt des Walzers und der Fiaker so vor sich geht.
Austria? Australien? Ach, was weiss ich denn
In einer guten Stunde ist es endlich soweit: Wien begrüsst Europa – und potenziell auch heute schon Australien – zum Auftakt des ESC. Auch hier wieder die leidige Frage: Was hat Australien mit dem ESC zu tun? Meiner Meinung nach: nichts. Ihrer Meinung nach: ganz, ganz viel! Und deshalb haben sie vor ein paar Jahren beschlossen, jetzt regelmässig mitmachen zu wollen. Sie müssen sich aber trotzdem noch qualifizieren. Damit muss ich mich heute allerdings zum Glück nicht rumschlagen, denn die Aussies sind erst am Donnerstag dran. Hehe.
In einer Stunde ist es soweit
Grüezi, Servus und G’day zum ersten Halbfinale des tatsächlich schon 70. (!!) Eurovision Song Contest. Mein Name ist Silja Anders und ich werde euch heute mit Schirm, Charme und Erdbeeren (ist ja noch keine Melonen-Zeit – und ich weiss, eigentlich ist der Hut gemeint) durch den Abend begleiten. Auch meine Erdbeere sagt: Daumen hoch für diesen Ticker!