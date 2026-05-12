Austria? Australien? Ach, was weiss ich denn

In einer guten Stunde ist es endlich soweit: Wien begrüsst Europa – und potenziell auch heute schon Australien – zum Auftakt des ESC. Auch hier wieder die leidige Frage: Was hat Australien mit dem ESC zu tun? Meiner Meinung nach: nichts. Ihrer Meinung nach: ganz, ganz viel! Und deshalb haben sie vor ein paar Jahren beschlossen, jetzt regelmässig mitmachen zu wollen. Sie müssen sich aber trotzdem noch qualifizieren. Damit muss ich mich heute allerdings zum Glück nicht rumschlagen, denn die Aussies sind erst am Donnerstag dran. Hehe.