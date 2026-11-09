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Carmen Geiss zeigt sich im Kimono
«Komme mir vor, wie ein Sumoringer»

Aktuell befinden sich die Geissens auf Japan-Reise. In einem Video präsentiert sich Carmen in einem ganz besonderen Look.
Publiziert: vor 7 Minuten
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