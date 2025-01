Vor Kurzem musste Lily Allen entdecken, dass ihr Ehemann David Harbour ihr untreu war. Ein Schock für die Sängerin. Um dieses Erlebnis zu verarbeiten, liess sie sich nun in eine Trauma-Klinik einweisen, da sie kurz vor einem Nervenzusammenbruch stand.

1/5 Die Ehe von Lily Allen und David Harbour liegt in Scherben. Foto: IMAGO/Sipa USA Collection

Therapie kostet 9000 Franken pro Woche, Töchter bleiben bei Stiefvater

Silja Anders Redaktorin People

Für Lily Allen (39) hat das neue Jahr alles andere als gut angefangen. Ihre Ehe liegt in Trümmern, nachdem Ehemann David Harbour (49) ihr untreu wurde. Er war auf der Promi-Datingplattform Raya aktiv, wie Allen herausfand – ausgerechnet die Plattform, auf der sich das Paar 2019 selbst kennenlernte.

Wie «DailyMail» berichtet, stand die Sängerin nach dem Ehe-Aus kurz vor einem Nervenzusammenbruch, weshalb sie entsprechende Konsequenzen zog und sich in eine Trauma-Klinik einweisen liess. Für knapp 9000 Franken pro Woche hofft sie nun, sich dort mental von dem Ende ihrer Ehe erholen zu können.

Schmerzhafte Rückkehr ins Familienhaus

Alens Zustand verschlechterte sich stark, nachdem sie nach den Ferien wieder nach Hause kam – da war die Beziehung mit Harbour bereits vorbei. Der Gedanke, er könne mit einer anderen Frau in der Stadt unterwegs sein, soll für die Britin zu viel gewesen sein.

«Es war sehr schmerzhaft für Lily, nach Hause zurückzukehren. David war einst ihr Retter und ist jetzt ein Auslöser [für Schmerz, für mentale Belastung, Anm.d.Red.] für sie», sagt eine anonyme Quelle gegenüber «DailyMail». Allen brachte ihre Kinder zurück in das Familienhaus und zur Schule, bevor sie sich selbst in die Reha-Einrichtung begab.

Von der Aussenwelt abgeschottet

Ihr Handy hat Lily Allen vorerst abgegeben und will, abgeschirmt von der Aussenwelt, in Gruppen- und Einzeltherapien ihre Gefühle aufarbeiten und sich auf ein gesundes Leben nach David Harbour konzentrieren. Ihre Töchter, die 13-jährige Marnie und die elfjährige Ethel, werden währenddessen bei ihrem Stiefvater Harbour unterkommen, dem sie sehr nahe stehen sollen.

Das Umfeld der Sängerin hofft nun, dass sich Allen in aller Ruhe von dem Schock und dem Trauma erholen kann und auf dem Weg der Besserung ist. Sie hatte einst grosse Hoffnungen in die Beziehung mit David Harbour gesetzt, der durch seine Rolle als Polizeichef Jim Hopper in der Erfolgsserie «Stranger Things» bekannt wurde.

«Bin in eine Abwärtspirale geraten»

«Sie möchte sicherstellen, dass es ihr körperlich wieder gut geht, damit sie für ihre Töchter die bestmögliche Mutter sein kann», zitiert «DailyMail» eine weitere anonyme Quelle. Die Trennung kam für Allen offenbar überraschend. Wie der Daily Mail enthüllte, wurde Harbour während des Weihnachtsurlaubs mit einer anderen Frau in Indien gesehen, nachdem er sein Profil auf der Dating-App Raya reaktiviert hatte.

In ihrem BBC-Podcast sprach Allen offen über ihre Gefühle: «Ich bin in eine Abwärtsspirale geraten, und es ist ausser Kontrolle geraten.» Sie berichtete auch von einer Panikattacke über Weihnachten und dass sie eine Theateraufführung in London vorzeitig verlassen musste, weil sie sich nicht konzentrieren konnte.