Katarina Witt wird deutlich, wenn es um ihre Erwartungen an Männer geht. Mit einer «Memme» könne sie nichts anfangen, erklärt die Eiskunstlauf-Ikone. Das bedeute jedoch nicht, dass Männer nicht auch mal Schwäche zeigen dürfen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Katarina Witt (60) spricht in «Bunte» über Partnerwünsche und Rollenbilder

Sie lehnt starre Rollen ab, wünscht sich jedoch einen «starken» Mann

Witt war mit drei prominenten Männern liiert, bleibt aber unverheiratet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Katarina Witt (60) hat genaue Vorstellungen davon, was sie sich von einem Partner wünscht. Im Interview mit dem Magazin «Bunte» zeigt sie sich gegenüber einigen «modernen» Veränderungen im Männer- und Frauenbild skeptisch.

«Manchmal wundere ich mich schon, wenn ich die Tür aufhalte, und drei junge Männer latschen durch. Also, da bin ich noch eine andere Generation», sagt die frühere Eiskunstläuferin und wird noch deutlicher. «Ich brauche keinen Mann, der auf Socken seinen Namen tanzt. Ich will einen Mann, keine Memme.» Ein Mann sollte «auch mal eine Glühbirne einschrauben können». Schliesslich mache sie das ja auch. «Das Wichtigste ist doch, dass sich Männer und Frauen auf Augenhöhe begegnen und respektieren», betont die zweimalige Olympiasiegerin.

Ein starres, traditionelles Rollenverständnis lehnt Witt aber ab. «Ich glaube, Stärke ist, Selbstbewusstsein auszustrahlen, Stärke ist aber auch, Schwäche zu zeigen», erklärt sie. Sowohl Männer als auch Frauen hätten «schwächere Seiten». Man solle sich gegenseitig so akzeptieren, wie man ist.

Witt betont: Liebe ist auch Arbeit

Für Witt unterscheidet sich das private vom beruflichen Glück deutlich. Nach ihren Olympia-Triumphen sei sie «eher erleichtert als glücklich» gewesen, da Druck und Anspannung verschwanden. Für sie sei es befriedigend gewesen, diese Leistung präsentiert zu haben. «Wenn du einen ganz grossen Liebesmoment hast, ist das noch mal was ganz anderes», erklärt sie. Liebe solle nicht an Leistung geknüpft sein. «Das sollte einfach ein Gefühl sein, wo sich Menschen treffen und wo es einfach passt.» Man müsse daran arbeiten, «dass das Liebesglück auch bleibt».

Katarina Witt war in der Vergangenheit etwa mit dem Schauspieler Richard Dean Anderson (76), dem Schauspieler und Regisseur Danny Huston (63) und dem ehemaligen Nena-Bandmitglied Rolf Brendel (68) liiert. Huston machte Witt einst sogar einen Heiratsantrag, wie sie der «Bild» erzählte. Doch bis vor den Altar schafften es die beiden nicht: Nur wenige Stunden nach dem Antrag kamen sie zum Schluss, es doch lieber bei einer Freundschaft zu belassen. Bis heute war Witt noch nie verheiratet. Doch wer weiss, was die Zukunft für sie noch alles offen hält.