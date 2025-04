So viel Schweiz steckt in Gene Simmons' Zuhause

1/8 «Ding Dong Spezial» war beim «Kiss»-Rockstar zu Hause: Viola Tami (l.) und Jan Fitze (r.) zu Besuch bei Gene Simmons (3. v. l.) mit Frau Shannon (2. v. l.) und Architekt Roger Kurath (2. v. r.) in den Beverly Hills. Foto: SRF

Darum gehts Gene Simmons' Anwesen in den Beverly Hills steht zum Verkauf

Seine Villa hat vier Zimmer und fünf Badezimmer

Viola Tamis Highlight war der Besuch bei Simmons

Aurelia Schmidt Redaktorin People

An bester Lage in den Beverly Hills steht derzeit das Luxus-Anwesen von «Kiss»-Legende Gene Simmons (75) zum Verkauf. Vier Schlafzimmer, fünf Bäder, ein Heimkino und ein Infinity-Pool – das alles auf knapp 7750 Quadratmetern, links und rechts keine Nachbarn: Für 14 Millionen US-Dollar wird der Wohntraum wahr. Heimweh? Fehlanzeige! In Gene Simmons' Villa steckt nämlich mehr Schweiz, als du denkst.

«Hier ist alles schweizerisch»

Nach seinen wildesten Jahren auf der Bühne hat der «Kiss»-Frontmann mit seiner Frau Shannon (67) und ihren fünf Hunden in der schwarzen Glas-Villa seine Ruhe gefunden. Dass das jahrelange Zuhause des Rockstars von einem Schweizer Architekten aus Walenstadt entworfen wurde, darauf würde erst mal niemand kommen. Doch es stimmt: Roger Kurath hat ihm 2021 die Villa verkauft, seither sind sie gut befreundet, wie «SRF» schreibt.

«Hier ist alles schweizerisch», sagt Roger Kurath, als er in der Spezialsendung des SRF-Formats «Ding Dong» mit Viola Tami (44) und Jan Fitze (42) durch das Anwesen führt. Und tatsächlich: Die knallgrünen Plättli im Gästebad könnten aus einem modernen Schweizer Haus stammen. Auch die bodentiefen Fenster seien aus der Schweiz.

Gene Simmons' Lieblingszimmer hat eben diese Fenster, wie er gegenüber «People» verrät: «Am besten gefällt mir an dem Haus, morgens im oberen Schlafzimmer aufzuwachen, im Bett Kaffee zu trinken und an klaren Tagen bis zum Meer sehen zu können.» Eine Aussicht, die der «Kiss»-Star laut «Architectural Digest» damals für 11,5 Millionen US-Dollar erworben hat.

Viola Tami hat den Besuch bei Simmons in besonderer Erinnerung

Mit Blick sprach Viola Tami über den USA-Dreh im Sommer 2024 und über ihr persönliches Highlight beim «Kiss»-Sänger: «Eigentlich bekamen wir nur eine Stunde, am Ende wurden es fast drei. Wir standen mit ihm und seiner Frau in der Küche, assen Eis und plauderten, als wären wir alte Bekannte. Er ist absolut charismatisch. Direkt, unerschrocken, und es ist ihm völlig egal, was andere über ihn denken. Er ist schnell, frech und schlagfertig. Da muss man wirklich auf Zack sein. Aber genau das macht ihn ja so spannend», erzählte die Moderatorin.