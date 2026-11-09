Kim Kardashians Marke Skims sorgt mit einem Adventskalender für Empörung: Käufer kritisieren den Inhalt und den Preis. Das Unternehmen hat in der Zwischenzeit reagiert.

Darum gehts Skims verkauft einen Adventskalender mit 12 Türchen für 148 Dollar, in der Schweiz für 196 Franken

Käufer kritisieren Haargummis, Spangen, Haarnadeln, Teddybär-Anhänger und Quetschspielzeug als billig

Skims bietet Käufern vollständige Rückerstattung oder Gutschrift, Rücksendekosten übernimmt Skims

Die Vorfreude auf Weihnachten ist bei einigen Fans von Kim Kardashian (46) bereits verflogen. Schuld daran ist ein Adventskalender ihrer Modemarke Skims. Der Kalender kommt zwar nicht mit wie gewöhnlich 24 Türchen, sondern nur 12, dafür aber mit einem heftigen Preis: 148 US-Dollar. Dafür dürfen sich die Fans dann auch über entsprechend gute Inhalte freuen, oder? Nein, ganz im Gegenteil. Das was die Käufer beim Auspacken entdecken, gleicht dem Inhalt eines Ramsch-Lädelis, was im Netz für reichlich Spott und noch mehr Empörung sorgt.

Auf TikTok veröffentlichen Creator Videos, in denen sie den Kalender öffnen und den Inhalt vor ihren Kameras begutachten. Statt hochwertiger Accessoires kommen als billig empfundene Dinge wie Haargummis, Haarspangen, Haarnadeln, ein Schlüsselanhänger mit Teddybär, ein kleines Quetschspielzeug und ein Haarband aus BH-Trägern zum Vorschein. Ihre Enttäuschung können die Tiktoker jeweils kaum verbergen.

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Im Netz hagelt es Hohn und Spott

Auf X machen sich Nutzer ebenfalls über den Kalender lustig. Ein am Montagmittag über 140'000 Mal geliketes Foto zeigt eine Ansammlung von Haargummis und ähnlichen Gegenständen, die unter einem Sofakissen gefunden wurden – wohl um anzudeuten, dass der Skims-Adventskalender alltäglichen Kleinkram enthält, der sonst in Sofaritzen verschwindet.

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«Der schlechteste Adventskalender aller Zeiten»

Auch auf Instagram sparen die Käuferinnen nicht mit Kritik. Sowohl auf dem offiziellen Account von Skims als auch auf dem von Kim Kardashian lassen sich zahlreiche Kommentare zum Adventskalender-Gate finden: «Warum hast du deinen Staubsauger geleert und den Inhalt als Adventskalender bezeichnet?», «Wie kannst du nur Haargummis und Haarspangen verschenken und ernsthaft glauben, dass das 148 Dollar wert ist? Das ist doch lächerlich! Das ist echt nicht cool!!» oder «Der schlechteste Adventskalender – nicht nur des Jahres, sondern aller Zeiten. Kauft ihn bloss nicht, Leute!!», ist zu lesen.

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Skims entschuldigt sich bei Käufern

Inzwischen hat das Unternehmen auf die Kritik reagiert. Gegenüber dem US-Magazin «Page Six» erklärte ein Sprecher: «Wir verstehen, dass der Kalender für manche die Erwartungen nicht erfüllt hat. Daher haben wir uns persönlich an jeden Kunden gewandt, der den Kalender erworben hat, und ihm die Wahl zwischen einer vollständigen Rückerstattung oder einem Skims-Guthaben für den Kauf anderer Produkte angeboten.»

Wie das australische Nachrichtenportal «news.com.au» anhand eines Screenshots einer E-Mail zeigt, die an Käufer verschickt wurde, räumt Skims auch in dem Schreiben Fehler ein. Käufer können den Kalender zurückschicken und erhalten ihr Geld zurück. Die Rücksendekosten übernimmt das Unternehmen. Alternativ dürfen sie die Produkte behalten und bekommen eine Gutschrift über den Kaufbetrag.

Trotz der Kritik von Käuferinnen und Käufern ist das Produkt auf der Skims-Website als bereits ausverkauft aufgeführt. Dort steht übrigens auch geschrieben, welche Produkte alle im Kalender enthalten sind. Auf der Website kann man sich derzeit auf die Warteliste setzen lassen. Für Kunden aus der Schweiz wird der Adventskalender mit einem Preis von unglaublichen 196 Franken angegeben.