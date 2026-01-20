Modeschöpfer Valentino (†93) starb in Rom und hinterlässt eine Milliarde. Sein Partner Giancarlo Giammetti könnte nun den Grossteil des Vermögens erben.

Darum gehts Valentino Garavani (93) starb am 19. Januar 2026 in Rom

Er hinterlässt ein Vermögen von 1,2 Milliarden Franken

Fynn Müller

Valentino Garavani ist im Alter von 93 Jahren in seiner Villa in Rom gestorben. Der italienische Modeschöpfer ist am 19. Januar 2026 friedlich eingeschlafen. Die Valentino-Stiftung bestätigte seinen Tod am Montag.

Gemeinsam mit seinem langjährigen Lebens- und Geschäftspartner Giancarlo Giammetti (83) prägte Valentino über mehrere Jahrzehnte die internationale Modewelt. Seine Kleider wurden von den grössten Stars weltweit getragen und wurden zum Inbegriff von zeitlosem Luxus.

Neben seiner Ästhetik, die für immer bleibt, hinterlässt Valentino ein milliardenschweres Erbe. 1998 soll er sein Unternehmen für rund 237 Millionen Franken an den italienischen Industriekonzern HdP verkauft haben.

Ausserdem lebte Valentino in prachtvollen Häusern. Zu den bekanntesten Anwesen zählen die Villa La Vignola in Rom, das Château de Wideville in Frankreich und ein Chalet in Gstaad BE. Dazu kommen Immobilien in New York und London.

Wer tritt das Erbe an?

Schätzungsweise belief sich sein Vermögen auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar, umgerechnet knapp 1,2 Milliarden Franken. Wer erbt sein Vermächtnis? Valentino heiratete nie, hat keine Kinder. Privat blieb der Modeschöpfer zurückhaltend. Der wichtigste Mensch in seinem Leben war über Jahrzehnte Giancarlo Giammetti.

Während Valentino die kreative Seele war, führte sein Partner das Unternehmen. Giammetti wird in italienischen Berichten als Schlüsselperson bei der Nachlassverwaltung gehandelt. Offiziell bestätigt ist dies nicht. Sicherlich könnte ein Teil des Erbes an ihre gemeinsame Stiftung gehen. Auch andere indirekte Familienmitglieder, wie beispielsweise Valentinos Neffe Oscar, könnten im Testament bedacht werden.