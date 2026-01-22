Gottschalk gibt nach Wochen der Stille ein Lebenszeichen: «Ich lebe noch, mir gehts besser.» Der 75-Jährige kämpft seit November 2025 gegen einen seltenen und bösartigen Tumor.

Darum gehts Thomas Gottschalk gibt nach Krebserkrankung in München Lebenszeichen am 22. Januar

Gottschalks Frau Karina berichtet über grosse Fortschritte und optimistische Aussichten

Gottschalk verabschiedete sich am 6. Dezember 2025 aus dem Rampenlicht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Thomas Gottschalk (75) meldet sich überraschend zurück! Nach der öffentlichen Bekanntgabe seiner Krebserkrankung im November 2025 – ein epitheloides Angiosarkom, wie «Bunte» berichtete – hatte es der Entertainer ruhiger angehen lassen. Nun gibt er ein erstes Lebenszeichen.

«Ich lebe noch wie du siehst und das bleibt auch so», sagte Gottschalk einem RTL-Mitarbeiter, der ihn zufällig in München beim Spaziergang mit seiner Frau Karina traf, wie Frauke Ludowig (62) in der aktuellen Ausgabe von «Exclusiv» am 22. Januar berichtet. «Mir geht es besser, ich freue mich wirklich. Ich bleibe euch noch erhalten.»

Kein Wort über «Wetten, dass ..?»-Übernahme

Seine Frau Karina, die ihm in der schwierigen Zeit stets zur Seite steht, zeigt sich ebenfalls optimistisch. «Mein Mann macht Fortschritte, grosse Fortschritte. Wir sind darüber sehr glücklich. Es wird», erklärte sie hoffnungsvoll.

Was Gottschalks legendäre ZDF-Sendung «Wetten, dass..?» betrifft, bleibt es still. Während Fans gespannt auf seine Meinung zur Übernahme durch die Kaulitz-Zwillinge (36) warten, hat der Moderator dazu kein Wort verloren. Sein langjähriger Freund und Podcast-Kollege Mike Krüger (74) lässt sich hingegen nicht zurückhalten. Er spottet über die Kaulitz-Brüder und scherzt, dass er nur auf eine Anfrage von «Verstehen Sie Spass?» warte.

Gottschalk verabschiedete sich am 6. Dezember 2025 mit einer emotionalen Show aus dem Rampenlicht. RTL strahlte die letzte Folge von «Denn sie wissen nicht, was passiert» aus, in der auch seine Kollegen Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) aufhörten. Mit den Worten «Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich gewesen» verabschiedete sich Gottschalk und verliess die Show vorzeitig.