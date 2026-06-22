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«Goodbye Deutschland»-Star Thommy Schmelz wieder im Spital
Kathrin Mermi-Schmelz über Mann
«Er hatte wieder massive Wassereinlagerungen»
Thommy Schmelz, bekannt aus «Goodbye Deutschland», liegt erneut im Spital. Laut seiner Frau Kathrin habe er massive Wassereinlagerungen und schlimme Darmprobleme.
Publiziert: 15:21 Uhr
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