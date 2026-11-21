Sie ist 101, er ein Geflüchteter – im Film «Lieblingsmenschen» werden sie zu Wahlverwandten. Im Gespräch spricht die deutsche Schauspielerin Katharina Thalbach von ihren eigenen Erfahrungen als Fremde – und unserer Angst vor dem Alter.

Darum gehts Im Film «Lieblingsmenschen» werden die 101-jährige Agnes und der geflüchtete Amir zu Wahlverwandten

Schauspielerin Katharina Thalbach kam aus der DDR nach Westdeutschland und wird nach eigenen Angaben teils als fremd angesehen

Thalbach sagt, Altwerden und Sterben gehörten zum Leben und man müsse auch über den Tod lachen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Blick: Frau Thalbach, ich muss zu Beginn kurz vom Protokoll abweichen. Bei zwei Szenen habe ich den Film pausiert – weil ich so flennen musste. Da tanzen Sie zum Beispiel als betagte Agnes mit dem geflüchteten Amir.

Katharina Thalbach: Ja, das glaube ich Ihnen. Ich habe auch geweint, durfte aber auch viel lachen – und das Publikum auch.

Sowieso verbindet Sie und Ihren Spielpartner Bardo Böhlefeld (38) eine Chemie, die man im deutschen Kino selten sieht. Sie sind doch sicher mittlerweile auch abseits der Kamera befreundet?

Ich würde jetzt mal ganz kühn behaupten: ja. Allerdings haben wir beide immer so viel zu tun, Bardo dreht wie ein Weltmeister in allen Teilen der Welt. Unsere Freundschaft funktioniert sehr über Whatsapp. Wir schicken uns sehr gerne Liebeserklärungen, Emojis, Fotos und erzählen uns, was wir gerade machen. Wir freuen uns über die seltenen Gelegenheiten, uns wiederzusehen.

Und wie war es mit dem echten Amir?

Der war schon ein bisschen anders als Bardo, ein bisschen herber.

Ach, ja?

Er hat überhaupt keine Sentimentalitäten durchblicken lassen. Er hat sie (Agnes, Anm. d. Red.) auch bis in den Tod begleitet, aber hatte dann sofort neue ältere Damen. Als wir gedreht haben, war ja Zeit vergangen, da war nach Agnes schon die Vierte da – zwischendurch waren schon wieder drei gestorben. Als ich ihn in einem Restaurant kennengelernt habe, glaube ich, fand er mich furchtbar (lacht). Er kannte mich natürlich nicht, woher auch. Er war zum ersten Mal im Kino, als er diesen Film gesehen hat. Er guckt kein deutsches Fernsehen, das interessiert ihn alles nicht. Ich glaube auch nicht, dass er dachte, dass ich was mit seiner Agnes zu tun haben könnte. Dann kam er zum Drehen, und ich hatte meine Maske.

Und dann?

Auf einmal hat er mich hofiert, ist mit mir umgegangen, hat mit mir geflirtet und alles, wo ich dachte: «Na holla! Jetzt gehts aber rund hier!» Das fand ich schon bemerkenswert. Ich glaube, der hat einfach einen Hang, der versteht die alten Damen.

Persönlich: Katharina Thalbach Katharina Thalbach (72) zählt zu den prägendsten Schauspielerinnen und Regisseurinnen im deutschsprachigen Raum. In Ost-Berlin geboren, feierte sie bereits als Kind und Jugendliche grosse Erfolge auf der Bühne und im Kino, bevor sie 1976 in den Westen übersiedelte. Nach Klassikern wie «Die Blechtrommel» und zahlreichen Theatertriumphen spielt sie in ihrem neuen Kinofilm «Lieblingsmenschen» (inspiriert von einer wahren Geschichte) die 101-jährige Agnes, die eine WG mit einem jungen Geflüchteten gründet. Keystone Katharina Thalbach (72) zählt zu den prägendsten Schauspielerinnen und Regisseurinnen im deutschsprachigen Raum. In Ost-Berlin geboren, feierte sie bereits als Kind und Jugendliche grosse Erfolge auf der Bühne und im Kino, bevor sie 1976 in den Westen übersiedelte. Nach Klassikern wie «Die Blechtrommel» und zahlreichen Theatertriumphen spielt sie in ihrem neuen Kinofilm «Lieblingsmenschen» (inspiriert von einer wahren Geschichte) die 101-jährige Agnes, die eine WG mit einem jungen Geflüchteten gründet. Mehr

Ihre Film-Agnes ist ein Unikat. Sie kommentiert die absurdesten Situationen gerne mal mit einem spröden «So ist es». Ist das die ultimative Form der Altersgelassenheit?

Ja. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass man doch mehr alleine ist und viel denkt. Das, was laut gesagt wird, ist dann eine Art Ergebnis: «So ist es.» Man fasst sich da auch ein bisschen kurz.

Agnes ist im Film 101, wird dann 102 Jahre alt. Eines der grossen Themen ist diese Scham, dass eine betagte Dame, die so viel erlebt hat – Weltkrieg, Krisen, Mauerfall –, menschlicher und toleranter handelt als das gesamte Asyl- und Behördensystem, das Amir fallen lässt. Wie ging es Ihnen da?

Ich kenne es ja von mir selber. Ich habe auch ein Land gewechselt, bin von der DDR nach Westdeutschland gekommen. Ich wurde auch als Fremde behandelt, bis heute teilweise. Es gibt immer wieder Vorurteile: «Na ja, du kommst ja aus dem Osten.» Das wird ganz schnell wieder vergessen von allen Leuten. Was war nach dem Krieg los, als die ganzen Leute aus den ex-deutschen Gebieten kamen? Das waren alles immer die Fremden. Das war immer so. Aber es gibt auch Gott sei Dank alte Leute, die das nicht vergessen. Dazu gehört Agnes.

Das müssen Sie mir noch etwas weiter ausführen.

Na ja, was hat diese Generation alles erlebt? Vergewaltigungen im Krieg, Hitler, die Weimarer Republik. Das war nie zugunsten der kleinen Leute. Das Schöne bei Agnes ist, dass sie diese Zeitkapsel geblieben ist, das nicht verdrängt hat und darüber in einer offenen Art und Weise redet. Das finde ich toll an der Frau.

Frau Thalbach, hat unsere Gesellschaft verlernt, das Alter als Teil des Lebens auszuhalten?

Ich glaube, wir leben zu wenig mit alten Menschen. Das ist das Allerschlimmste. Dieses Sterben und Altwerden ist irgendwie wie ein Makel, eigentlich eine Unverschämtheit. Deswegen spritzen sie sich die Lippen auf, die Falten weg oder das Fett weg und wollen nicht akzeptieren, dass das absolut das Leben ist, dass man älter wird – wie jede Pflanze, die verdorrt. Das schiebt man weg. Das finde ich ziemlich schlimm. Das hat auch damit zu tun, dass der Familienverbund verkommt und man die Leute einfach abschiebt. Das finde ich schrecklich.

Was setzen Sie diesem allgemeinen Jugendwahn und der Angst vor dem Ende entgegen?

Man muss auch über den Tod lachen können.

Das sagt sich so leicht, Frau Thalbach.

Dann dürfen Sie keine Mücke mehr totschlagen! Natürlich schlage ich Mücken tot, wenn ich sie erwische, und dann denke ich immer: Jetzt kommt irgendein Riese und macht das mit mir. Ich bin sehr mit dem Tod gross geworden, schon von Kindesbeinen an. Ich konnte ihn gar nicht aus meinem Leben wegschieben. Sterben gehört zum Leben. Es fällt einem leichter zu leben, wenn man das akzeptiert. Wenn man es nicht akzeptiert, fangen da komische Ängste an. Die Leute haben deswegen die Religionen erfunden, was ich sehr vernünftig finde. Nur kommen immer die Kirchen dazu und machen Mist damit. Aber ansonsten finde ich es absolut vernünftig, sich ein Jenseits vorzustellen. Shakespeare sagt: «Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich träumen lässt.» Daran halte ich mich. Ich rede auch mit den Menschen, für mich sind die noch da.

«Lieblingsmenschen» läuft seit dem 19. November in den Deutschschweizer Kinos.