TV-Star erfährt in Livesendung vom Tod einer Kollegin

Schauspieler Karsten Speck bricht bei der MDR-Sendung «Riverboat» in Tränen aus, als er vom Tod seiner Mentorin Evelin Matt erfährt. Er wollte sich dieses Jahr noch mit ihr treffen.

1/5 Karsten Speck sorgte in einer Talkshow für einen rührenden Moment.

Die Nachricht traf ihn völlig unerwartet. In einer bewegenden Szene in der MDR-Talkshow «Riverboat» erfuhr Schauspieler Karsten Speck (64), unter anderem bekannt aus dem ZDF-«Traumschiff», live vom Tod seiner langjährigen Mentorin Evelin Matt (†89). Speck war sichtlich geschockt und fragte ungläubig nach. Tränen stiegen ihm in die Augen und er kämpfte mit seinen Gefühlen.

Der Schauspieler hatte gerade über seine Anfänge in der Unterhaltungsbranche gesprochen, als Moderatorin Kim Fisher (55) ihm die traurigen Neuigkeiten überbrachte. «Ihr müsst wissen, ich verdanke Evelin Matt sehr, sehr viel und wir hatten uns eigentlich noch verabredet in diesem Jahr», sagte er sichtlich bewegt.

Moderatorin entschuldigt sich

Auch Moderatorin Kim Fisher war von der Situation überwältigt und wusste nicht, wie sie die Sendung weiterführen sollte. Sie entschuldigte sich mehrmals bei Speck, ihn überrumpelt zu haben, doch der nahm es ihr nicht übel. «Evelin war meine Mentorin, und ohne sie hätte ich diese ganze Karriere nicht gemacht», betonte Speck noch einmal.

Ein Zusammenschnitt aus seiner Zeit bei «Ein Kessel Buntes» liess ihn erneut mit den Tränen kämpfen. Tapfer versuchte er, die Sendung fortzusetzen und fröhlich zu bleiben – ganz im Sinne seiner verstorbenen Mentorin. Matt gehörte zu den grossen Stars der DDR und schuf unter anderem die erfolgreiche Samstagabendshow «Ein Kessel Buntes», die Speck nach der Wende in der ARD moderierte.