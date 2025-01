So lebt Theresia Fischer mit ihrer Beinverlängerung

1/7 Theresia Fischer spricht über ihre Beinverlängerung. Foto: imago/STAR-MEDIA

Fynn Müller People-Redaktor

Theresia Fischer (32) wollte um jeden Preis gross sein. Mit umstrittenen Operationen liess sich das damals 1,70 Meter grosse Model ihre Beine um insgesamt 14 Zentimeter verlängern. «Die Schmerzen, die ich über acht Jahre hinweg ertrug, waren so enorm, dass ich sie gar nicht in Worte fassen kann», sagte sie nach ihrer letzten OP im Juni 2024 auf Instagram.

Der TV-Sender Vox hat Fischer bei jenem Eingriff begleitet. Die jetzt veröffentlichte Doku zeigt die ehemalige «GNTM»-Kandidatin von ihrer verletzlichsten Seite. Nach aussen habe sie aufgrund des Gegenwinds immer Stärke ausstrahlen und den Eindruck vermitteln müssen, dass nach der Beinverlängerung alles in Ordnung sei. «Das Allerschlimmste ist, dass man die Depression nicht sehen kann. Auch in einer Fröhlichkeit kann eine Depression stecken.»

Der wahre Grund für die Operationen

Ihr Ex-Mann Thomas Behrend (61) habe Fischer zu der Beinverlängerung gedrängt, wie sie in einem RTL-Interview verriet. «Er hat mir das Gefühl gegeben, wenn du das so und so machst, Theresia, dann bist du sowieso schon so anders, so bunt. Er hat mich gepusht, so positiv», erklärte sie. Behrend habe eine Vorliebe für grosse, schlanke Frauen gehabt.

Die Entfernung der Metallstäbe aus ihren Unterschenkeln bezeichnet sie als Befreiungsschlag. Unter Tränen gesteht Fischer in der Vox-Doku: «Endlich darf ich öffentlich mal krank sein, weil ich nicht laufen kann – weil die Leute es halt sehen.»

Begleitet wird Fischer im Spital von ihrem 26 Jahre älteren Partner Stefan Kleiser (59). Der Zahnarzt hat für das Model sein altes Leben in Freiburg aufgegeben, wo er fast 30 Jahre gelebt hat und sich in Hamburg ein Haus gekauft. «Um ihr zu zeigen, dass ich es ernst meine.»

In Freiburg, wo das Paar zuletzt lebte, habe sich Fischer immer «wie ein Alien gefühlt». Die Leute hätten sie dort nur nach ihrem Äusseren beurteilt. Dies sei in Hamburg anders. Trotz anfänglicher Zweifel zeigt sich Kleiser zuversichtlich: «Es ist wichtig, dass wir dort zusammen sind, wo Theresia sich frei entfalten kann und ich auch. Und ich glaube, Hamburg könnte das sein. Der richtige Ort, um glücklich zu werden.»