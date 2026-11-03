Kai Pflaume stellt Weltrekord im Marathon-Lauf auf

Kai Pflaume kann nicht nur moderieren, sondern ist auch sehr sportlich. Steht der Moderator nicht vor der Kamera, läuft er gerne Marathons. Dass sowas auch durchaus gleichzeitig geht, bewies er nun live im TV.

Darum gehts Kai Pflaume lief während sechs Live-Ausgaben von «Wer weiss denn sowas?» einen Marathon im Studio

Mit 5 Stunden, 53 Minuten und 21 Sekunden stellte er live einen Guinness-Rekord für Laufstrecke bei Moderation auf

Bis zu 3,4 Millionen sahen live zu, der Stream wurde in der ARD-Mediathek 600'000 Mal abgerufen

Silja Anders Redaktorin People

Kai Pflaume hat es geschafft: Der 59-jährige Moderator ist neuer Guinness-Weltrekordhalter! Während der sechs Live-Ausgaben von «Wer weiss denn sowas?» zum Start der 13. Staffel lief er im Studio die volle Marathondistanz von 42,195 Kilometern. Seine Zeit: 5 Stunden, 53 Minuten und 21 Sekunden, wie die ARD bestätigte. Noch nie zuvor hat jemand eine so lange Strecke während einer Showmoderation zurückgelegt.

«1407 Runden sind echt viel, jetzt ist es geschafft und fühlt sich einfach nur gut an», erklärte Pflaume nach der unglaublichen Leistung. «Ich glaube nicht, dass ich nochmal einen anderen Weltrekord aufstellen werde – aber den kann mir jetzt keiner mehr nehmen.»

Gute oder schlechte Idee?

Pflaume feierte seinen Erfolg auf Instagram mit einem Bild, das ihn strahlend zeigt – mit Lorbeerkranz und gerahmter Urkunde in den Händen. Dazu schrieb er stolz: «Ich bin Guinness-Weltrekordhalter.» Seine Follower hatte er schon vor dem grossen Tag auf dem Laufbandtraining mitgenommen, wo er zugab: «Keine Ahnung, ob das eine richtig gute oder richtig blöde Idee war.» Während des Laufs hielt er seine Fans auf dem Laufenden, zeigte sich dabei sogar in der eigens ins Studio gestellten Dixi-Toilette und wurde vom Publikum mit La-Ola-Wellen gefeiert.

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Für die Rekordjagd wurde das Studio in Hamburg in eine Laufstrecke verwandelt. Eine Runde mass laut Pflaume rund 30 Meter. Der erfahrene Marathonläufer – seine persönliche Bestzeit liegt bei 3.18:32 Stunden – hatte mit etwa sechs Stunden gerechnet, blieb aber leicht darunter. Eine Vertreterin von Guinness World Records überwachte den gesamten Ablauf vor Ort.

Auch bei den Zuschauerzahlen sorgte Pflaume für einen Erfolg: Bis zu 3,4 Millionen Menschen schalteten ein, um das Spektakel live zu verfolgen. In der ARD-Mediathek wurde der Livestream zusätzlich rund 600'000 Mal abgerufen. In der ARD-Interaktiv-App rätselten allein in der ersten Folge mehr als 18'000 Nutzerinnen und Nutzer mit.

Wer die aussergewöhnliche Aktion verpasst hat, kann alle sechs Folgen jetzt in der ARD-Mediathek nachschauen. Ab sofort laufen die regulären Folgen der neuen Staffel von «Wer weiss denn sowas?» wieder werktags um 18 Uhr im Ersten.