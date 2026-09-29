Darum gehts
- Julianne Moore erhielt Golden Icon Award am ZFF in Zürich
- Auftritt auf Green Carpet zeigte mühelose Eleganz und Glamour
- 65-Jährige präsentierte Film «The Debut» mit Jesse Eisenberg
Seit Jahrzehnten gehört sie zu den Frauen, deren Auftritte nicht nach spektakulärer Inszenierung, sondern nach müheloser Eleganz aussehen. Das ist kein Zufall: Die Schauspielerin Julianne Moore arbeitet seit Jahren eng mit den renommiertesten Modehäusern zusammen. Im Laufe der Jahre hat sie eine klare stilistische Handschrift entwickelt, die glamourös wirkt, ohne überladen zu sein.
Am 25. September nahm die 65-Jährige den Golden Icon Award am ZFF entgegen und präsentierte gemeinsam mit Regisseur Jesse Eisenberg ihren neuen Film «The Debut». Eines ist dabei sicher: Bei ihrem Gang über den legendären Green Carpet knüpfte sie nahtlos an ihre Reihe unvergessener Glamour-Momente an. Zeit, einen Blick auf ihre besten Red-Carpet-Momente der vergangenen zehn Jahre zurückzuwerfen.