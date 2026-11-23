Freudige Nachrichten aus der deutschen Influencer-Szene: Youtuber Julian Classen (33) und Palina (26) haben einen Sohn bekommen. Amari wurde am 23. November geboren. «Palina und dem Kleinen geht es gut», verkünden die beiden.

Darum gehts Julian Classen und seine Frau Palina haben am 23. November 2026 ihren Sohn namens Amari bekommen

Das Paar heiratete im Oktober 2026, nachdem Julian Palina im Sommer einen Antrag gemacht hatte

Anfang Jahr verlor das Paar ein ungeborenes Kind, im Mai gab Palina ihre Schwangerschaft bekannt

Silja Anders Redaktorin People

Das Warten hat ein Ende: YouTuber Julian Classen (33), besser bekannt als Julienco, und seine Frau Palina (26) sind Eltern geworden. Ihr Sohn Amari kam am 23. November 2026 um 10.38 Uhr zur Welt. Die frohe Botschaft verkündete das Paar voller Freude auf Instagram – inklusive des Namens ihres kleinen Sohnes. Auch die ersten Details zur Geburt teilte Julian mit: «Palina und dem Kleinen geht es gut, beide sind wohlauf.»

In den vergangenen Tagen hatten sie ihre Community auf Instagram am Warten auf den Nachwuchs teilhaben lassen. Nun ist Amari endlich da – und die Freude könnte kaum grösser sein. «Wir sind so glücklich!», schwärmte Julian gegenüber «Bild». Ein erstes Foto zeigt Palina mit ihrem Neugeborenen im Arm. Die frischgebackene Mama wirkt sichtlich erschöpft, strahlt dabei aber über das ganze Gesicht. Ihre Gefühle für den kleinen Amari bringt sie mit einer liebevollen Botschaft auf den Punkt: «50% die Liebe meines Lebens 50% ich.» Auch Julian findet emotionale Worte: «Ich werde euch für immer lieben und beschützen.»

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Erst vor Kurzem geheiratet

Mit der Geburt ihres Sohnes erreicht die Liebesgeschichte der beiden einen weiteren Höhepunkt. Erst im Oktober 2026 hatten Julian und Palina geheiratet. Ihre Hochzeit machten sie mit einem gemeinsamen Instagram-Post öffentlich. Dazu gab es lediglich die schlichten Worte «Frau & Herr Classen» – eine grosse Liebeserklärung ganz ohne viele Worte.

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Der Antrag lag zu diesem Zeitpunkt erst wenige Monate zurück. Im Sommer hatte Julian seiner Palina mit einem grossen Strauss roter Rosen die Frage aller Fragen gestellt. Dazu gab es einen grossen Diamantring. Die Reaktion der damals frisch Verlobten? Alles andere als zurückhaltend. «wifeeeey bald. Ich liebe dich so krank, ich kann gerade nicht reden, ich freue mich so sehr, omg ich kotze vor Freude», liess sie ihrer Begeisterung auf Instagram freien Lauf.

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Ein schwerer Verlust ging voraus

Doch bis zum heutigen Familienglück war es für das Paar kein einfacher Weg. Anfang des Jahres hatten Julian und Palina öffentlich gemacht, dass sie ihr ungeborenes Kind verloren hatten. Ein schwerer Schicksalsschlag, der die beiden getroffen haben dürfte. Umso grösser war die Freude, als Palina im Mai verkündete, dass sie erneut schwanger war. «Unsere Familie wächst und es ist kaum in Worte zu fassen, wie viel uns diese Nachricht bedeutet», schrieb sie damals.

Nun, rund sechs Monate später, ist aus der Vorfreude Gewissheit geworden: Amari ist da. Für Julian und Palina beginnt damit ein ganz neues Kapitel als Familie zu dritt. Für Julian Classen ist es bereits das dritte Kind. Der Influencer hat mit seiner Ex-Frau Bianca Heinicke (33) bereits einen Sohn und eine Tochter.