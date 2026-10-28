Die ikonischen 90er-Looks von Julia Roberts feiern auf Social Media ein Comeback. Dass uns die Outfits des Hollywoodstars bis heute faszinieren, liegt an ihren zeitlosen Grundprinzipien: Komfort, Qualität und eine Prise Maskulinität.

Darum gehts Warum ihr 90er-Style auf TikTok im Trend liegt und wie wir die ikonischen Outfits von «Pretty Woman» nachstylen

Ihr Stil basiert laut Artikel auf Komfort, Qualität und einer leicht maskulinen Ästhetik der 90er

Zu den Schlüsselstücken zählen Lederblazer, schmale Sonnenbrillen, Radlerhosen und Grobstrick

Während Julia Roberts ihren 59. Geburtstag feiert, zollen wir ihrem Stil Tribut. Denn wer in den sozialen Medien durch Mode-Feeds scrollt, begegnet früher oder später ihren Looks aus den Neunzigern. Während viele Modetrends der Jahrtausendwende im Rückblick eher peinlich berühren, wirkt die Garderobe des «Pretty Woman»-Stars auch nach über drei Jahrzehnten verblüffend frisch und zeitgemäss.

Die Schauspielerin stand schon damals für eine Ästhetik, die wir heute als «Effortless Chic» feiern – entspannt, unaufgeregt und doch voller Selbstbewusstsein. Das Beste daran? Der Look lässt sich verblüffend einfach nachstylen. Als modische Geburtstags-Hommage zeigen wir die wichtigsten Schlüssel-Kombinationen aus dem Style-Archiv des Hollywoodstars.

Lederjacken

Lange bevor der «Matrix»-Look salonfähig wurde, rockte Julia Roberts Lederbekleidung. Ihr Markenzeichen auf den Strassen von New York und Los Angeles waren Lederblazer und bodenlange Leder-Trenchcoats. Egal, ob auf dem roten Teppich oder beim privaten Spaziergang: Leder verlieh ihren Outfit-Klassikern stets eine subtile, leicht rebellische Note. Für das Styling heute lohnt sich die Investition in einen gut geschnittenen Kunst- oder Echtlederblazer im Oversized-Schnitt. Dieser lässt sich ganz schlicht mit einem weissen T-Shirt und einer geraden, hellblauen Jeans kombinieren, um den derben Lederstoff mit einem minimalistischen Casual-Vibe zu brechen.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Schmale Sonnenbrille

Kaum ein Accessoire schreit so sehr nach den 90er-Jahren wie schmale, ovale Sonnenbrillen. Für die Schauspielerin waren sie der ultimative Begleiter, um Paparazzi-Lichtblitzen stilvoll zu entkommen – berühmt geworden vor allem in der Eröffnungsszene von «Notting Hill». Das Geniale an diesem Modell: Es verleiht jedem Look im Nu eine lässige Off-Duty-Star-Attitüde. Wer diesen Kniff aufgreifen möchte, greift zu Fassungen mit dunklen Gläsern und dünnen Metall- oder Acetatrahmen. Die Brille funktioniert hervorragend als optischer Stilbruch zu sportlicher Kleidung wie Sweatshirts oder Hoodies.

Radlerhosen

Wer glaubt, Bikershorts seien eine Erfindung moderner Athleisure-Brands, kennt die Paparazzi-Schnappschüsse der 90er nicht. Julia Roberts bewies schon damals Mut zum Stilbruch und trug eng anliegende Radlerhosen oder Kniestrümpfe zu derben Boots. Diese Kombination war gemütlich, funktional und sah dabei absolut cool aus. Heute lässt sich dieser Look mit schwarzen Bikershorts und einem Oversized-College-Sweatshirt kreieren, kombiniert mit klobigen Chunky Loafers oder Biker-Boots.

Strickjacke

Wenn es ein Outfit gibt, das den Kern von Julia Roberts’ Ästhetik auf den Punkt bringt, dann ist es die Kombination aus kuscheligem Grobstrick und gut sitzendem Denim. Ihre Outfits zeichneten sich selten durch wilde Muster aus, sondern lebten von hochqualitativen Stoffen und entspannten Passformen. Ein klobiger Strickpullover in Erdtönen zu einer hochgeschnittenen Jeans war ihr Go-to-Look für verregnete Sonntage. Für den perfekten Retro-Vibe kombinieren wir eine klassische Levi’s 501 mit einem etwas zu grossen, grob gestrickten Pullover, der vorne locker in den Hosenbund gesteckt wird – abgerundet wird das Ganze durch schlichte Sneakers oder Ankle-Boots.