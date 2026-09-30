Darum ist Familie Drews das Oktoberfest heilig

Jürgen Drews hat sich bei einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte auf dem Münchner Oktoberfest gezeigt. Der 81-jährige Schlagerstar war gemeinsam mit Ehefrau Ramona und Tochter Joelina unterwegs - und dabei ohne Rollator zu sehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jürgen Drews (81) besucht Oktoberfest ohne Rollator mit Familie in München

Drews leidet an Polyneuropathie, stützte sich beim Gehen auf Ehefrau Ramona

Tochter Joelina feierte am gleichen Tag ihren 31. Geburtstag

Familienausflug auf die Wiesn: Joelina Drews (31) hat in einer Instagram-Story Eindrücke von einem gemeinsamen Oktoberfest-Besuch mit ihren Eltern und ihrem Partner Adrian geteilt. Mit dabei war auch ihr Vater Jürgen Drews (81), der sich inzwischen nur noch selten in der Öffentlichkeit zeigt. Gemeinsam mit seiner Familie genoss der Schlagerstar am Wochenende das Münchner Oktoberfest – und war dabei ohne Rollator unterwegs.

Wie die «Abendzeitung» berichtet, nahm Familie Drews am alljährlichen Stammtisch des Vereins Kinderlachen in Käfers Wiesn-Schänke teil. Der Verein setzt sich für bedürftige Kinder ein. Gleichzeitig gab es für die Familie noch einen privaten Anlass zum Feiern: Joelina Drews feierte an diesem Tag ihren 31. Geburtstag.

Tochter Joelina: «Ihm geht es sehr gut»

Auch zum Gesundheitszustand ihres Vaters äusserte sich Joelina Drews vor Ort. «Ihm geht es sehr gut. Man sieht, wie wohl er sich hier fühlt, sonst wäre er nicht hier», sagte sie dem Blatt. Jürgen Drews habe zahlreiche Freunde und Bekannte begrüsst und gut gelaunt gewirkt.

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Der frühere «König von Mallorca» war an diesem Tag ohne Rollator unterwegs. Erste Bilder von seinem neuen Begleiter machten im Juli die Runde und sorgten für Aufsehen. An den in den Medien aufgetauchten Fotos störte sich der Sänger damals so sehr, dass auf Instagram gar ein Statement in seinem Namen veröffentlicht wurde: «Wir alle sind sehr glücklich darüber, dass Jürgen diese Gehhilfe akzeptiert und annimmt. Da aber Jürgen auch immer sehr auf sein Äusseres geachtet hat und immer fit und agil war, würde er es nicht schön finden, sich ab jetzt am Rollator in den Medien zu sehen.»

Auch am Oktoberfest ging es nicht gänzlich ohne Unterstützung: Beim langsamen Gehen stützte sich Drews bei seiner Ehefrau Ramona ab. Öffentliche Auftritte des Schlagersängers sind inzwischen selten geworden. Drews leidet an Polyneuropathie, einer Erkrankung des peripheren Nervensystems, die ihn unter anderem beim Gehen beeinträchtigt. Seine Karriere hatte er Anfang 2023 offiziell beendet.

Familienzeit hat für Joelina Drews hohen Stellenwert

Für Tochter Joelina hatte der gemeinsame Wiesn-Besuch deshalb eine besondere Bedeutung. Sie lebt inzwischen zusammen mit ihrem Partner Adrian wieder unter einem Dach mit ihren Eltern in München. Die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie sei für sie «das grösste Geschenk», erklärte sie der «Abendzeitung». Zudem: «Man weiss ja nie, wie viel Zeit man noch übrig hat!»