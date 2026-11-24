Er ist zurück: JP Kraemer hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem er seiner Ex-Frau gegenüber gewalttätig geworden war. Nun wagt der Auto-Tuner ein Comeback.

Darum gehts JP Kraemer kehrt nach seinem Rückzug auf Youtube zurück und entschuldigt sich für seine Fehler

Videoaufnahmen belasteten Kraemer wegen Gewalt gegen seine Ex-Frau, es folgte eine Anzeige

Im Comeback-Video testet Kraemer einen Nissan Skyline R34 GTT, den er stark umbauen möchte

Silja Anders Redaktorin People

Ein ungewöhnlich ernster Einstieg für den sonst so lockeren Youtube-Star: Bevor Jean Pierre «JP» Kraemer (46) in seinem Comeback-Video über sein Tuning-Projekt – einen Nissan Skyline R34 GTT – spricht, wendet er sich mit reumütigen Worten an seine Community.

«Mir ist bewusst, dass ich sehr, sehr viele Fehler gemacht habe, aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt», erklärt Kraemer gleich zu Beginn des Clips. Der Dortmunder macht deutlich, dass er reinen Tisch machen möchte: «Ich möchte mich auch einmal – und das möchte ich auch ganz klar sagen – noch einmal entschuldigen bei all den Menschen, die ich verletzt habe. Das tut mir wirklich leid. Und es wird so nicht wieder vorkommen.»

Dunkle Zeiten liegen hinter JP Kraemer

Die deutlichen Worte kommen nicht von ungefähr. Vor einigen Monaten kam heraus, dass JP Kraemer gegenüber seiner Ex-Frau Julia Meck (25) gewalttätig geworden war. Videoaufnahmen belasteten den Tuning-Star schwer. Es folgten ein Polizeieinsatz und eine Anzeige wegen Körperverletzung. Kraemer zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und schloss vorerst sämtliche seiner Unternehmen. Der Sender Joyn strich Kraemers Sendung «Die PS Profis» aus dem Programm.

1:40 JP Kraemer gibt Gewalt gegen Frau zu: «Ich packe sie am Hals. Ich schubse sie zur Seite»

«Ich werde jetzt wieder nach vorne schauen und werde wieder das machen, was die Leute auch wollen», erklärt der gefallene Auto-Guru in seinem neuesten Video auf Youtube.

Er geht zurück zu seinen Wurzeln

Im 20-minütigen Video geht es dann vor allem um das, wofür Kraemer bekannt ist: Autos. Er unterzieht den Hecktriebler auf dem «Lausitzring» einem Härtetest. Dabei verliert er mehrfach die Kontrolle über den unberechenbaren Wagen, der beim Anbremsen und Einlenken heftig ausbricht. «Ui, das war ungewollt. Das ist alles ungewollt», ruft Kraemer nach brenzligen Drehern auf dem Asphalt. Sein Fazit zum Fahrverhalten fällt vernichtend aus: «Das Auto fährt auch echt nicht gut.» Es fahre «sehr eierig» – «wie eine Mogelpackung».

Trotz der technischen Startschwierigkeiten blickt Kraemer optimistisch auf den geplanten Umbau. Sein Ziel: Aus dem «ungeliebten Entlein» soll ein extrem starkes Fahrzeug entstehen, das es mit den legendären GT-R-Modellen aufnehmen kann. Seinen Fans verspricht er abschliessend: «Ihr könnt euch drauf verlassen, das wird ein ganz, ganz starker Bruder hier.»

JP Kraemer zeigt sich so zurück, wie man ihn kennt. Doch er betont, dass er sein früheres Pensum vorerst nicht wieder aufnehmen möchte. Künftig soll alles etwas kleiner und überschaubarer sein. Inhaltlich möchte er aber zu seinen Wurzeln zurückkehren.