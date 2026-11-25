John Travolta teilt ein seltenes Foto mit seinem Sohn Ben. In den Kommentaren ist man sich einig: Optisch kommt der 16-Jährige ganz nach seinem Vater.

Darum gehts John Travolta teilt ein Foto mit seinem Sohn Ben

Fans erkennen die Ähnlichkeit sofort

Ben sei seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten

Sophie Ofer Redaktorin People

In einem Punkt sind sich die Fans sicher: John Travolta (72) kann seine Vaterschaft nicht leugnen. Ein neues Foto, das der «Grease»-Star auf Instagram teilt, zeigt die immense Ähnlichkeit von Sohn Ben (16) zu seinem Vater.

Mehr zu John Travolta Mit Video Sie wurde 57 Jahre alt John Travoltas Frau Kelly Preston ist tot

Travolta postet das Bild anlässlich des 16. Geburtstags seines Sohnes. «Ben! Du bist der Sonnenschein meines Lebens», so die emotionalen Worte Travoltas. Dann gratuliert er ihm zum Geburtstag. «Ich liebe dich», schliesst er den Text. Das Bild zeigt Travolta wie er von hinten seinen Arm um seinen Sohn legt. Ben lächelt fröhlich in die Kamera.

«Du bist sein Zwilling»

«Du siehst aus wie dein Dad als er jünger war», schreibt eine Followerin begeistert. Kommentare wie «Du bist der Zwilling deines Vaters» liest man immer wieder. Es dürfte insbesondere das Lächeln seines Sohnes sein, das viele so sehr an den jungen John Travolta erinnert.

Einige User erkennen aber ebenso die Mutter des 16-Jährigen, die verstorbene Kelly Preston (1962–2020), in seinem Gesicht. «Er sieht aus wie Mom», schreibt eine Userin, die sich mit Wehmut an die Verstorbene erinnert. «Ein gutaussehender junger Mann, der die gleiche Wärme ausstrahlt wie seine Mutter», schreibt eine weitere gerührt.

Kelly Preston starb im Juli 2020 im Alter von nur 57 Jahren an Brustkrebs. Sie hinterliess zwei Kinder, Ben und seine Schwester Ella (26). Ihr Tod war ein schwerer Schlag für die Familie, die 11 Jahre zuvor Sohn Jett (†16) verlor.