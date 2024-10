Jennifer Lopez und Ojani Noa waren von 1997 bis 1998 verheiratet. Foto: WireImage 1/6

Jennifer Lopez (55) hat sich in ihrem Leben bereits viermal getraut – im wortwörtlichen Sinne. Ihre erste Ehe ging sie 1997 mit dem damaligen Kellner Ojani Noa (50) ein. Ein Jahr später war bereits wieder Schluss. Wie Noa nun erklärt, sei einer daran nicht ganz unbeteiligt: der wegen unter anderem Sexhandel in Haft sitzende P. Diddy (54).

«Ein Teil dieser Scheidung war Diddys Schuld», erklärte er erst kürzlich in der TV-Show «Despierta America». Für ihr Debütalbum «On The 6» erhielt Lopez laut Noa von Sony nicht nur Millionen, sondern auch den Produzenten P. Diddy an die Seite gestellt. «Da begannen die Täuschung, die Lügen, die Trennung», so Noa.

Distanzprobleme auf mehreren Ebenen

«Ich war in Los Angeles, um mein Restaurant zu eröffnen, und sie pendelte zwischen Miami und New York, um an dem Album zu arbeiten», erinnert sich J. Los erster Ehemann an die Zeit Mitte der 1990er-Jahre zurück. Zwischen New York und Los Angeles liegen nicht nur drei Stunden Zeitdifferenz, sondern auch 4000 Kilometer.

«Wenn es mir möglich war, kam ich zu ihr», sagte Noa, doch die Fernbeziehung sei schlussendlich der Anfang vom Ende gewesen. «Dort, in dieser Distanz, in dieser Trennung begann die Täuschung.» Was genau er mit Täuschung meint, hat er dabei nicht ausgeführt.

Doch im Verlauf der TV-Sendung macht er seiner Ex-Frau – der er «nichts getan habe» – Vorwürfe. «Ich habe Jennifer gefragt: ‹Was habe ich dir angetan, dass du mich vor Gericht gebracht hast, dass du mich beschuldigt hast, dass du gelogen hast, dass du falsche Dinge über mich erfunden hast und dass du mehrere Unternehmen aufgerufen hast, mich rauszuwerfen und Fernsehsender dazu gebracht hast, mir keine Arbeit zu geben?›» Lopez hat sich zu den alten Anschuldigungen nicht geäussert.

Vier Ehen und bisher kein Happy End

Über die Jahrtausendwende, genauer gesagt von 1999 bis 2001, war Jennifer Lopez dann offiziell mit P. Diddy zusammen. Noch im Jahr der Trennung gab sie dem Tänzer Cris Judd (55) das Jawort. Doch auch ihre zweite Ehe war nicht von langer Dauer, 2003 erfolgte die Scheidung, bevor sie mit Ben Affleck (52) zusammenkam, sich verlobte und 2004 wieder trennte.

Ihr grosses Liebesglück schien die Latina 2004 in dem Sänger Marc Anthony (56) gefunden zu haben. Mit ihm bekam sie ihre Zwillinge Emme und Max (16). Nach zehn Jahren war dann auch diese Ehe am Ende. Zum vierten und bisher letzten Mal schipperte Jennifer Lopez 2022 mit ihrem einstigen Verlobten Ben Affleck in den Hafen der Ehe. Zwei Jahre später erlitt sie Schiffbruch, 2024 war endgültig Schluss mit der aufgewärmten Liebe, das Paar liess sich scheiden.