Jean Pütz wird 90 und sprüht vor Lebensfreude! Der «Hobbythek»-Star tanzt, reist und begleitet Tochter Julie (15) zu Turnieren. Sein Ziel: Mit ihr auf ihrem Abiball tanzen. Doch wie ist es für ein Mädchen, einen Vater in so hohem Alter zu haben?

Wenn der Vater vor dem 2. Weltkrieg geboren wurde – und man selbst 15 ist

Wenn der Vater vor dem 2. Weltkrieg geboren wurde – und man selbst 15 ist

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jean Pütz feierte 90. Geburtstag mit 150 Gästen in Mettmann

Trotz Oberschenkelhalsbruch bleibt er aktiv und unterstützt Tochter Julie

Ziel: 100 Jahre erreichen; Tochter wünscht sich S-Springen 2027 über 1,40 Meter

Silja Anders Redaktorin People

90 Jahre alt – und noch immer Vollgas! TV-Legende Jean Pütz hat offenbar nicht vor, es ruhiger angehen zu lassen. Einmal im Monat fliegt er nach Italien, er sitzt noch im Sattel und steht für die Reitturniere seiner Tochter Julie sogar am Wochenende um 6 Uhr auf. Das verrät Pütz «Bild» beim Gartenfest in Mettmann anlässlich seines 90. Geburtstags, den er am 21. September feierte. Seine Laune bei der Party mit rund 150 Gästen zeigt: Das Alter ist für den TV-Star vor allem eine Zahl.

Diese Zahl zu erreichen, ging an Jean Pütz aber nicht völlig ohne Blessuren vorbei. Sein Sehvermögen lässt langsam nach, vor zwei Jahren erlitt er ausserdem einen Oberschenkelhalsbruch. Seither muss er kürzertreten.

Seine Tochter und ihn trennen 75 Jahre

Seine grösste Leidenschaft ist derzeit aber Tochter Julie (15). Sie reitet mit ihrem Pferd Kurt bereits auf M-Niveau und springt über 1,20 Meter. Papa Jean fiebert bei jedem Turnier mit. «Morgens um 6 Uhr geht es los, wir stellen den Wecker und fahren beide mit», erzählt Pina.

Und Pütz bleibt nicht nur Zuschauer. Er steigt selbst noch aufs Pferd. Julie sagt über ihren Papa: «Wir reden und lachen viel.» Dass zwischen den beiden 75 Jahre liegen, spielt für sie keine Rolle. «Darüber denke ich gar nicht nach.» Eigentlich sind die beiden am Ende ein völlig normales Vater-Tochter-Duo. «Er ist besonders, interessiert sich für unfassbar viele Dinge und erzählt Geschichten aus seinem Leben, die Väter meiner Freunde nicht erzählen können», sagt Julie zu «Bild». Natürlich gibt es auch Gemeinsamkeiten: «Wir sind beide neugierig und relativ stur.»

Ihr grösster Wunsch? Dass Papa Jean noch ihr erstes S-Springen, einer Springreiterprüfung der schweren Klasse, über 1,40 Meter erlebt. «Nächstes Jahr ist es wahrscheinlich so weit.» Der grösste Wunsch ihres Vaters ist es hingegen, mit seiner Tochter an deren Abiball zu tanzen.

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Er liebt sein kleines Gartenparadies

Zum 90. Geburtstag wollte Pütz von seiner Familie kein grosses Geschenk. Seine Frau Pina Coluccia (57) weiss, was ihn glücklich macht: «Er wünscht sich, dass ich für ihn tanze.» Also wird im Garten getanzt, gelacht und auf das Geburtstagskind angestossen.

Sein persönliches Paradies liegt direkt vor der Haustür. «Er füttert am liebsten seine Kois, pflückt Äpfel und liebt seine Bienchen», erzählt Pina. Vieles gehe heute langsamer, die Familie unterstütze ihn deshalb, wo sie könne.

Pütz will die 100 erreichen

Pütz selbst denkt schon an seinen 100. Geburtstag. «Mit 90 ist für mich noch lange nicht Schluss», sagt er. Und fügt lachend hinzu: «Das Leben macht mir auch heute noch so viel Spass.»

Seinen Humor hat er ohnehin nicht verloren. Auf dem Melatenfriedhof in Köln habe er sich bereits eine Grabstätte reserviert. «Meine Familie und gute Freunde sind herzlich willkommen», scherzt Pütz. «Allerdings erst dann, wenn sie in die ewigen Jagdgründe gewandert sind.»