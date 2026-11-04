Illustrator und Autor Janosch (†95) ist tot

Er kreierte die Tigerente und wollte mit ihr nach Panama reisen. Nun ist Illustrator und Autor Janosch im Alter von 95 Jahren gestorben.

Darum gehts Autor und Illustrator Janosch ist mit 95 Jahren auf Teneriffa gestorben, wie der Verleger bestätigte

Mit «Oh, wie schön ist Panama» begeisterte er seit den 1970er-Jahren Generationen von Kindern weltweit

Der kleine Bär, der kleine Tiger und die Tigerente wurden zu bekannten Figuren aus Janoschs Büchern

Silja Anders Redaktorin People

Der bekannte Schriftsteller und Illustrator Janosch ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Wie sein Tübinger Verleger Bernhard Feil gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, starb er am Dienstag auf Teneriffa. Mit seinen liebevoll gestalteten und illustrierten Kinderbüchern, darunter der Klassiker «Oh wie schön ist Panama», begeisterte er seit den 1970er-Jahren Generationen von Kindern weltweit.

Viel Fantasie und ordentlich Humor

Hinter dem Künstlernamen Janosch verbarg sich Horst Eckert, der 1931 im oberschlesischen Hindenburg zur Welt kam. Nach Kriegsende führte ihn sein Weg nach Westdeutschland, wo er zunächst verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten nachging, unter anderem als Schmied. Später zog es ihn nach München, wo er für kurze Zeit die Kunstakademie besuchte. Anschliessend widmete er sich zunehmend dem Schreiben und Zeichnen. Mit seinem unverwechselbaren Stil, fantasievollen Charakteren und einer grossen Portion Humor eroberte er die Herzen unzähliger Leserinnen und Leser und prägte die deutschsprachige Kinderliteratur nachhaltig.

Besonders grosse Bekanntheit erlangte Janosch mit dem Buch «Oh, wie schön ist Panama». Darin begeben sich der kleine Bär und der kleine Tiger auf eine Reise, die sie ihrem vermeintlichen Traumziel und dem Glück näherbringen soll. Ebenfalls zu seinen erfolgreichen Erzählungen zählen «Post für den Tiger» sowie «Ich mach dich gesund, sagte der Bär». Auch die Tigerente entwickelte sich zu einem unverkennbaren Markenzeichen des Künstlers. Neben seinen zahlreichen Kinderbuchveröffentlichungen verfasste und illustrierte Janosch auch Werke, die sich an ein erwachsenes Publikum richteten.