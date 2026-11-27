Für gleiche Chancen von Frauen in Medien, Wirtschaft und Tech: Am Equal Voice Summit von Ringier in Belgrad spricht Hollywood-Ikone Jane Fonda über ihr 100-Millionen-Dollar-Business, Glück – und warum sie sich kurz vor 90 erfüllter fühlt als mit 20.

Darum gehts Jane Fonda sprach am Equal Voice Summit in Belgrad über Unternehmertum, Glück und das Alter

Ihr Aerobic-Geschäft finanzierte politisches Engagement und erzielte über 100 Millionen Dollar

Laut Ringier-Managerin Ladina Heimgartner nutzen Männer KI-Tools 20 Prozent häufiger als Frauen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Als Jane Fonda (88) das Rampenlicht des Belgrader Nationaltheaters betrat, gehörte ihr der Saal augenblicklich. Erstmals überhaupt bereiste die zweifache Oscarpreisträgerin Serbien und Südosteuropa. Auf Einladung von Ringier Serbia und Ringier bildete das Gespräch mit der Amerikanerin am Freitag das Finale des EqualVoice Summits 2026 – jener 2019 von Ringier-Finanzchefin Annabella Bassler lancierten Initiative, die Frauen in Medien, Wirtschaft und Gesellschaft ins Zentrum rückt und mittlerweile über 50 Millionen Menschen erreicht.

Im Gespräch mit Ringier-Serbia-Chefin Jelena Drakulić Petrović verzichtete Fonda auf Hollywood-Attitüde – und setzte auf entwaffnende Offenheit. Ihr Aufstieg zur Unternehmerin sei nicht einer kalkulierten Karriereplanung entsprungen, sondern aus schierer Not entstanden: Ende der Siebzigerjahre, inmitten einer Rezession, hätten ihr die Mittel für ihre Organisation «Campaign for Economic Democracy» gefehlt.

«Ich war keine Geschäftsfrau, aber eines konnte ich – trainieren», erinnerte sich Fonda. «Ich sagte mir: ‹Okay, ich starte ein Aerobic-Business.› Ich hatte keine Ahnung, dass es so erfolgreich werden würde.» Über 17 Millionen Videokassetten gingen über den Ladentisch, der Umsatz sprengte die Marke von 100 Millionen Dollar. Für Fonda sei das auch eine politische Lektion gewesen: «Man kann eine politische Demokratie haben, aber ohne wirtschaftliche Demokratie hat man nichts.»

«Der Körper mag nachlassen, aber ...»

Zwar erleichtere finanzieller Wohlstand das Leben – aber: «Es ist nicht das Geld, das einen glücklich macht – das ist ein Klischee, aber es ist wahr. Glück entsteht aus dem Gefühl, etwas zu verändern.» Fonda riet dazu, sich mit Menschen zu umgeben, die jünger und klüger sind als man selbst.

Apropos Alter: für Fonda ein Segen. «Der Körper mag nachlassen, aber Geist und Wissen können stetig steigen, wenn man bewusst daran arbeitet. Mit 20 fühlte ich mich alt und war unglücklich – heute, an der Schwelle zu den Neunzigern, fühle ich mich vollkommen erfüllt», schwärmte die Hollywood-Ikone. Ans Aufhören denke Fonda nicht, im Gegenteil: In Belgrad sprach sie über die Verfilmung des Bestsellers «The Correspondent» von Virginia Evans und über eine neue TV-Serie, in der sie eine pensionierte FBI-Agentin spielt.

«Mit wem könnten wir noch sprechen?»

Am EqualVoice Summit debattierten Führungskräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Tech über Frauen in Führungspositionen, Präventivmedizin und künstliche Intelligenz. Ladina Heimgartner, CEO von Ringier Medien Schweiz, warnte, dass Männer KI-Tools bereits 20 Prozent häufiger als Frauen nutzen – und ein neuer digitaler Graben drohe.

Ringier-CEO Marc Walder betonte weiter, dass echter Wandel nicht aus Algorithmen entstehe, sondern aus Haltung. Er würdigte Fonda als «ultimatives Symbol für Mut, Aktivismus und sichtbare Führung»: «Ihre Botschaft erinnert uns daran, wie mächtig es ist, täglich die eigene Stimme zu nutzen, um einen Unterschied zu machen.» Zugleich nahm er die Redaktionen in die Pflicht: «Statistiken messen den Zustand, aber den Wandel bewirken Menschen in den Redaktionen mit einer einfachen Frage: Wen könnten wir für diese Geschichte noch anrufen, mit wem könnten wir noch sprechen?»