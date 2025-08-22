Ballermann-Stars verdienen beachtliche Summen für ihre Auftritte auf Mallorca. Isi Glück, neue «DSDS»-Jurorin, kann etwa 9000 Euro pro Auftritt verlangen. DJ Robin erzielt in der Hochsaison monatlich bis zu 70'000 Euro.

Darum gehts Ballermann-Hits erfreuen sich grosser Beliebtheit trotz banaler Texte über Alkohol und Party

Interpreten wie Isi Glück und DJ Robin verdienen gut mit ihren Auftritten

Die Melodien sind eingängig, die Texte inhaltlich banal, drehen sich meist um Alkohol, Party und Frauen, und trotz all dem – oder genau deswegen – erfreuen sich die sogenannten Ballermann-Hits grosser Beliebtheit. Das gilt auch für die Interpreten selbst, die für ihre Auftritte auf Mallorca schöne Summen verlangen können. Wie viel genau, zeigt dir Blick hier:

Isi Glück

Die neue «DSDS»-Jurorin Isi Glück (34, «Mein Leben ist ein Club») kann laut «Focus» für einen Auftritt etwa 9000 Euro verlangen. Ihre Fans begeistert sie nicht nur mit ihrer energiegeladenen Performance auf der Bühne, sondern zuletzt auch als Cover-Model der Juli-Ausgabe des Playboys.

DJ Robin

Der 29-jährige Deutsche stürmte mit seinem umstrittenen Partyhit «Layla» 2022 die Charts und den Ballermann. Sein damaliger Erfolg macht sich auch drei Jahre später noch bezahlt, wie er in einem «Bild»-Interview erklärt, wo er ausführlich über seine Finanzen spricht. So kann er für einen 35-minütigen Auftritt 7900 Euro verlangen. In der Hochsaison auf Mallorca kommen somit monatlich gut 60'000 bis 70'000 Euro zusammen. Im Jahresschnitt gibt das ein monatliches Gehalt von knapp 30'000 Euro.

Ikke Hüftgold

Hüftgold (48, «Ich schwanke noch») gehört am Ballermann nicht nur zu den alten Hasen, sondern auch zu den Bestverdienern. Laut dem «Focus»-Magazin, das sich auf die Aussagen einer Booking-Agentur für die Partystars bezieht, fliessen bei Hüftgold für einen 45-minütigen Auftritt zwischen 20'000 und 30'000 Euro aufs Konto. «Bild» gibt seine Gage für einen Auftritt im Bierkönig auf Mallorca allerdings mit 10'000 Euro an.

Mia Julia

Mia Julia ist bereits seit 13 Jahren auf Mallorca, war zunächst allerdings hauptsächlich als Porno-Star bekannt. Sie hat jedoch den Image-Wandel geschafft und feiert nun als Ballermann-Star grosse Erfolge. Sie erhält laut der «Bild» um die 11'000 Euro für einen Auftritt, was sie zur bestbezahlten Künstlerin des Ballermanns mache.

Micky Krause

Seit unglaublichen 26 Jahren begeistert Micky Krause (55) die Massen am Ballermann. Hits wie «Zehn nackte Friseusen», «Geh mal Bier hol'n» oder «Ich bin solo» gehen auf sein Konto, genauso wie 12'000 Euro pro Auftritt – sagt die «Bild».

Julian Sommer

Julian Sommer (27) bringt mit seinen Songs wie «Dicht im Flieger» nicht nur das Partyvolk zum Tanzen, sondern auch die Frauenherzen zum Schmelzen. Der 27-Jährige gilt als der Frauenschwarm am Ballermann. Für einen Auftritt kann er sich laut «Bild» auf rund 6000 Euro freuen.