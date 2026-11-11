Die Schauspielerin und Synchronsprecherin Irmelin Krause (†88) ist tot. Sie wurde am Dienstag in Berlin vor einem Friedhofsparkplatz von einem Auto erfasst.

Darum gehts Irmelin Krause starb mit 88 bei einem Unfall in Berlin

Eine 77-Jährige erfasste sie; die Unfallursache wird geklärt

Bekannt war sie aus «Polizeiruf 110» und als Synchronstimme

Fynn Müller People-Redaktor

Trauer um Irmelin Krause: Die Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin starb am Dienstagvormittag, 10. November, bei einem Unfall in Berlin im Alter von 88 Jahren. Das berichtet «SuperIllu». Krauses Tochter Velia bestätigte den Tod ihrer Mutter gegenüber der Zeitschrift.

Gegen 11 Uhr war sie laut Polizei auf dem Parkplatz des St.-Andreas-St.-Markus-Friedhofs im Stadtteil Alt-Hohenschönhausen unterwegs. Eine 77-jährige Autofahrerin erfasste dort die Schauspielerin.

Krause erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Die Fahrerin erlitt einen Schock und kam ins Spital. Das Verkehrsunfallkommando und die Kriminaltechnik klären nun, wie es zum Unglück kam.

Bekannt aus «Polizeiruf 110»

Krause stand seit 1960 auf der Bühne und trat auch als Chansonsängerin auf. 2020 feierte sie ihr 60-Jahr-Jubiläum. Im DDR-Fernsehen war sie unter anderem in «Ferienheim Bergkristall» zu sehen, wo sie die Rolle der Martchen Schneeberger spielte. Zudem hatte sie 1988 einen Auftritt als Postangestellte im «Polizeiruf 110».

Einem breiten Publikum war sie auch als Stimme bekannt. Als Synchronsprecherin hörte mann sie in 192 Rollen, darunter Magda in «Sex and the City 2», Mrs. Darcy in «Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück» und Jira in «Star Wars: Episode I». Auch in Serien wie «Friends» und «Grey’s Anatomy» war sie zu hören.