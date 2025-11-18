Sängerin und Moderatorin Ina Müller spricht offen über das Älterwerden und Dating mit 60. In der NDR-Sendung «Auf dem roten Sofa» enthüllt sie die Herausforderungen der Partnersuche in ihrem Alter. Sie hat humorvolle Lösungsansätze.

Darum gehts Ina Müller spricht über Dating mit 60 und ihren neuen Freund

Sängerin sieht Herausforderungen beim Kennenlernen von Männern in ihrem Alter

Saskia Schär Redaktorin People

Ina Müller hat mit ihren 60 Lenzen auf dem Buckel kein Problem, wie sie ihrer Freundin und Moderatorin Bettina Tietjen (65) in der NDR-Sendung «Auf dem roten Sofa» verrät. Dennoch meint sie: «60 zu sein, ist schon was anderes, als 40 zu werden oder 50 zu werden». Was sie hingegen vor gewisse Herausforderungen stelle, sei das Thema Dating in ihrem Alter.

«Wenn man jetzt single ist, in unserem Alter, wie macht man das denn überhaupt?», will Tietjen von Müller wissen und führt ihre Frage weiter aus. «Ich mein, wenn beim Bäcker jetzt einer ganz nett guckt oder so, man kann doch als prominente Frau nicht einfach sagen, ‹hast du Bock auf einen Kaffee?› Was macht man denn da?» «Ja nichts», antwortet Müller. «Man will ja nicht die sein, die Typen in der Bäckerei anquatscht von der Seite.»

Ausserdem gäbe es auch nicht so viele Männer, die sie beim Bäcker sehe und denke «könnte man mal ansprechen», denn: «Die Luft wird ja auch dünner, je älter man wird». Hinzu kommt ein weiteres Problem: «Die, die noch cool sind in meinem Alter, nehmen sich auch eher was 30-Jähriges und machen denen nochmal ein Baby.»

«Ich will ja in Würde altern»

Wenn die «coolen Männer» in ihrem Alter eher an jüngeren Frauen interessiert sind, wieso sich dann nicht in einer anderen Altersklasse umsehen? Schliesslich war Müllers Ex-Partner, Sänger Johannes Oerding (43), doch auch 16 Jahre jünger als sie. Für Ina Müller ist das jedoch nicht wirklich eine Option. «Was Älteres ist dann eben auch mal 70, was Jüngeres möchte ich irgendwie auch nicht. Ich will ja in Würde altern [...] Also gucke ich in meinem Alter rum und denk so ‹joah›».

Damit nebst ihr noch ein weiteres Wesen in ihrer Wohnung ist, das atmet, hat sich Ina Müller zwischenzeitlich gar überlegt, sich Perserkatzen zuzulegen. Den Gedanken hat sie in Anbetracht der Pflege, die die Vierbeiner brauchen, dann jedoch wieder verworfen.

«Mein neuer Freund»

Obwohl Ina Müller weiterhin single ist, singt sie auf ihrem kürzlich veröffentlichten Album «6.0» über ihren neuen Begleiter – beispielsweise im Song mit dem passenden Titel «Mein neuer Freund». Eben diesem widmet sie eine regelrechte Lobeshymne, wie alleine dem Refrain zu entnehmen ist. «Er ist dynamisch, athletisch, motorisch, gigantisch, rein optisch bombastisch, stilistisch fantastisch, romantisch, empathisch, erotisch, exotisch, so spielerisch praktisch, mein neuer Freund ist elektrisch und wohnt in meinem Nachttisch». Ja, richtig verstanden: Ina Müller singt hier über ihren Vibrator.