Ina Müller nimmt kein Blatt vor den Mund. Im «Playboy» spricht die 60-Jährige über ein Thema, das viele Frauen bewegt: Altersdiskriminierung. Charmant, ehrlich und mit Witz erzählt sie, warum Älterwerden kein Makel ist.

1/2 Ihre Energie steckt an: Ina Müller Foto: imago/Sven Simon

Darum gehts Ina Müller spricht über Altersdiskriminierung und gesellschaftlichen Wandel

Frauen meistern das Altern besser als Männer, sagt Ina Müller

Ihr neues Album «6.0» erscheint am 14. November 2024 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Diese Frau steckt an. Mit ihrem Lachen, ihrer Präsenz und der warmen Mischung aus Witz und Selbstbewusstsein ist Ina Müller (60) ein Leuchtfeuer in der deutschen Unterhaltungswelt. Als Gastgeberin von «Inas Nacht» begeistert sie Millionen. Als Sängerin erzählt sie Geschichten, die unter die Haut gehen. Jetzt, nach ihrem 60. Geburtstag, spricht sie im deutschen «Playboy» über ein Thema, das ihr persönlich nahegeht: die Diskriminierung älterer Menschen.

«Ältere werden als ‹Karen› abgestempelt»

Sie betritt die Bühne mit einer positiven Aura, die sofort ansteckt. Doch hinter dem Humor steckt eine Frau, die spürt, wie sich die Gesellschaft verändert hat – und nicht immer zu ihrem Vorteil. Dabei betont sie: «Mir hat es noch nie wehgetan, älter zu werden. Ich habe mich in meinem Leben nie als Frau diskriminiert gefühlt», sagt Müller im Interview. Doch inzwischen bemerkt sie, dass das Alter in unserer Gesellschaft nicht mehr automatisch Respekt garantiert. «Früher fanden wir Ältere eher egal, aber wir haben sie nicht gehasst. Heute ist der Respekt oft weg», sagt sie.

Ihre Beobachtungen betreffen nicht nur sie persönlich: «Ältere Menschen sind im Moment die Hoodie-Boomer der Nation.» Sie werde auf einmal als «Karen» abgestempelt – «mit Haaren auf den Zähnen und der Oberlippe, die den ganzen Tag Prosecco säuft, nur Facebook kennt, sich über alles aufregt, aber von nichts 'ne Ahnung hat.» Bei solch despektierlichem Verhalten gegenüber Älteren verspürt Müller «ein Stechen in meinem Herzen.»

«Am meisten zwischen 40 und 50 gelebt»

Trotz der gesellschaftlichen Klischees blickt Ina Müller auf ein erfülltes Leben zurück. «Am meisten habe ich zwischen 40 und 50 gelebt, so richtig aus den Vollen. Zwischen 50 und 60 war auch alles cool, aber ein bisschen mehr kenne ich schon, habe ich schon.»

Die Künstlerin spricht offen über die Herausforderungen früherer Jahre, in denen sie ihre Karriere Stück für Stück aufbaute: von Kleinkunstbühnen bis zum Major-Deal mit Sony und der eigenen TV-Show. Während ihrer letzten Tour habe sie sich hinter dem Vorhang stehend gefragt: «Wo wärst du jetzt lieber als hier auf der Bühne? Und die Antwort war immer: nirgendwo. Mein Job ist nun mal mein Leben.»

Frauen meistern Altern besser

Das Älterwerden sieht Ina Müller auch von der humorvollen Seite. Im Mann-Frau-Vergleich tragen die weiblichen Best Ager den klaren Sieg davon: «Viele Männer sehen schon sehr albern dabei aus, wenn sie sich ein letztes Mal aufbäumen, bevor der Herbst losgeht», so Müller. «Frauen schaffen das meist besser, sich zu sagen: Okay, ich bin jetzt 60, aber ich will nicht zurück, sondern einfach in Würde weitergehen.»

Kleine Kaschierungen seien erlaubt, Authentizität aber Trumpf: «Klar darf man ein bisschen was verstecken oder anmalen oder dranbauen - aber wenn du seit 60 Jahren auf dieser Erde bist, dann sind nun mal auch deine Zellen 60 Jahre alt.» Dem Trend-Thema Longevity erteilt sie eine Absage: «Alle wollen 120 werden, aber ich bitte nicht!»