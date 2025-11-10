TV-Moderatorin Ina Müller legt Alkoholbeichte ab

Moderatorin Ina Müller spricht in einem Interview offen über ihren Alkoholkonsum während der Arbeit Die 60-Jährige gesteht, mehr getrunken zu haben als beabsichtigt – und unterzog sich nach ihrer Rückkehr einer Entgiftung.

Tournee mit über 50 Konzerten in 40 deutschen Städten ab Oktober 2026

Die bekannte Moderatorin und Sängerin Ina Müller (60, bekannt durch «Inas Nacht») spricht in einem Interview mit der Deutschen Presse Agentur (dpa) offen über ihre Erfahrungen mit Alkoholkonsum – vorallem während der Produktion ihres neuen Albums. Die Hamburgerin verbrachte unlängst drei Wochen auf Mallorca, um an ihrer neuen Musik zu arbeiten.

Müller gab offen zu, dass der Alkoholkonsum während dieser Zeit höher war als beabsichtigt. «Wir haben das Album unter leichtem Alkoholeinfluss geschrieben – mehr, als mir lieb gewesen wäre», erklärte sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Nach ihrer Rückkehr nach Hamburg unterzog sich die Künstlerin einer Entgiftung, um die Auswirkungen des täglichen Alkoholkonsums zu bewältigen.

Schluss mit «Day Drinking»

Trotz (oder wegen) dieser Arbeitsweise seien in dieser kurzen Zeit alle 13 Texte für das neue Album «6.0» entstanden. Müller beschreibt die kreative Atmosphäre auf Mallorca: «Da war so ein schöner Garten, Meeresrauschen und jeder packte seine Ideen auf den Tisch. Das hat echt Spass gemacht, muss ich sagen.»

Für ihre neue Platte habe Müller eng mit Frank Ramond (61) zusammengearbeitet, wobei die Schreibsessions von mittags bis zum späten Abend dauerten. Die Künstlerin betonte, dass sie nach ihrer Rückkehr froh war, das sogenannte «Day Drinking» (Alkoholkonsum tagsüber) zu beenden und sich zu regenerieren.

Das Album «6.0» wird am 14. November veröffentlicht. Fans können sich auf eine ausgedehnte Tournee freuen, die im Oktober 2026 beginnt und mehr als 50 Konzerte in etwa 40 deutschen Städten umfasst.