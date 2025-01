Anna Wintour zu Besuch in der Schweiz

1/5 Anna Wintour posiert vor einem Gemälde von Gustave Caillebotte in der Fondation de l'Hermitage in Lausanne VD. Foto: Instagram

Auf einen Blick Anna Wintour besucht Ausstellung im Museum Fondation de L'Hermitage in Lausanne

Wintour reiste zwischen Paris Fashion Week und Dubai-Event in die Schweiz

Michel Imhof Teamlead People

Hoher Besuch am Genfersee: Die Chefredaktorin der US-Ausgabe des Modemagazins «Vogue», Anna Wintour (75), war zu Besuch im Museum Fondation de L'Hermitage in Lausanne VD und schaute sich dort die Ausstellung «Trésors du Petit Palais de Genève» an. Das Museum durfte nach dem Besuch der Modekritikerin ein Bild von ihr vor dem Gemälde «Le Pont de l'Europe» von Gustave Caillebotte (1848–1894) in die sozialen Medien stellen und über den Überraschungsbesuch berichten.

Bis zum 1. Juni sind im Waadtländer Museum Kunstwerke aus dem Genfer Petit Palais zu sehen, die von Oscar Ghez (1905–1998) gesammelt wurden. Der aus Tunesien stammende Wahlschweizer war bekannt dafür, nicht nur auf die grossen Kunstnamen zu setzen, sondern auch auf verkannte Künstlerinnen und Künstler.

Schweiz-Besuch zwischen Paris und Dubai

Anna Wintour nahm vor der Visite in der Schweiz an der Fashion Week in Paris teil. Dort besuchte sie unter anderem die Shows von Lanvin und Jacquemus. Bei letzterer sass sie neben Schauspielerin Pamela Anderson (57) und posierte mit ihr für Fotos.

Wer damit rechnet, die US-Vogue-Chefin eventuell noch in der Schweiz anzutreffen, hofft allerdings vergebens. Wintour präsentiert sich in den sozialen Medien schon etwas weiter südlich. Sie nahm an einem Anlass des Reisemagazins «Condé Nast Traveller» in Dubai teil. Dort wurde die «Gold List» des Jahres 2025 dieses Magazins veröffentlicht. Die Hotels, die es auf jene Liste schaffen, gelten als die besten der Welt. Und vielleicht trifft man in einem davon auch mal Anna Wintour an: Sie wirkt bei Condé Nast als Kreativchefin.