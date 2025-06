Französische Sängerin Nicole Croisille ist gestorben

Nicole Croisille, die französische Sängerin des legendären «Da ba da ba da» aus dem Film «Ein Mann und eine Frau», ist tot. Sie starb am 4. Juni im Alter von 88 Jahren.

Darum gehts Nicole Croisille, französische Sängerin des ikonischen «Da ba da ba da», verstorben

Croisille studierte Pantomime unter Marcel Marceau

Sie veröffentlichte etwa 20 Alben und feierte Erfolge in den 1970er Jahren

Das unverwechselbare «Da ba da ba da» ist für immer verklungen. Nicole Croisille (1936-2025), die französische Sängerin und Tänzerin, die mit diesem ikonischen Refrain aus Claude Lelouchs (87) Kultfilm «Ein Mann und eine Frau» Musikgeschichte schrieb, ist tot. Sie verstarb am 4. Juni 2025 im Alter von 88 Jahren in Paris, wie unter anderem «Le Monde» berichtet.

«Ihre Stimme war so einzigartig»

Croisille tanzte schon mit acht Jahren in der Pariser Oper und studierte später Pantomime unter Marcel Marceau. Sie begleitete ihn auch auf Tourneen in die USA, wo sie ihre Leidenschaft für Jazzmusik entdeckte. Zeitweise war sie sogar Mitglied im Ensemble der französisch-amerikanischen Künstlerin Josephine Baker.

1966 traf sie auf Claude Lelouch und Francis Lai, die sie einluden, den Soundtrack zu «Ein Mann und eine Frau» als Duett mit Pierre Barouh zu interpretieren. Der Film, ein Klassiker des französischen Kinos, wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet. Den von Croisille gesungenen Refrain «Da ba da ba da» kennt in zumindest in Frankreich jedes Kind.

«Ihre Stimme war so einzigartig, der Atem meiner Filme, die Musik meiner Gefühle. Gemeinsam haben wir Momente für die Ewigkeit geschaffen», schrieb «Ein Mann und eine Frau»-Regisseur Lelouch am Mittwoch in einem ergreifenden Statement auf Instagram. Ihm zufolge besass die Verstorbene «diese seltene Gabe, Intimität zu vermitteln, die Seele zu berühren».

Croisille veröffentlichte im Laufe ihrer Karriere etwa 20 Alben. Ihre grössten Erfolge feierte sie in den 1970er Jahren mit Titeln wie «Parlez-moi de lui» und «Téléphone-moi». Privat blieb sie unverheiratet und kinderlos.