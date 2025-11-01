«James Bond»-Star Tchéky Karyo gestorben

Tchéky Karyo ist tot. Der französische Schauspieler, unter anderem bekannt aus «Nikita» und «GoldenEye», hat im Alter von 72 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren.

Tchéky Karyo spielte unter anderem in «GoldenEye» mit. Jetzt ist der Schauspieler gestorben. Foto: action press/Bebert-Jacovides/Bestimage

Darum gehts Französischer Schauspieler Tchéky Karyo ist mit 72 Jahren verstorben

Karyo spielte in bekannten Filmen wie 'GoldenEye' und 'Bad Boys'

Er wirkte in über 100 Filmen und Serien mit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der französische Schauspieler Tchéky Karyo (1953–2025) ist tot. Er ist am 31. Oktober an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das haben seine Ehefrau und seine Kinder in einer Mitteilung der französischen AFP bestätigt. Karyo wurde 72 Jahre alt.

Tchéky Karyo spielte unzählige Figuren

Der Schauspieler wurde 1953 in Istanbul geboren. Zwar kam er erst im Alter von fast 30 Jahren in den 1980er-Jahren zu Film und Fernsehen, trotzdem brachte es Karyo in seiner Karriere auf weit über als 100 Credits in Filmen und Serien. Dazu gehörte unter anderem Jean-Jacques Annauds «Der Bär» aus dem Jahr 1988.

War Karyo zu Beginn noch fast ausschliesslich in französischen Produktionen zu sehen, gelang ihm auch bald der Sprung über den grossen Teich, nachdem er in Luc Bessons «Nikita» mitgespielt hatte. So ergatterte er beispielsweise kurz darauf eine Rolle in Ridley Scotts Historienepos «1492 – Die Eroberung des Paradieses». Auch in Michael Bays Action-Kracher «Bad Boys - Harte Jungs» war er gegenüber Will Smith und Martin Lawrence zu sehen. Bond-Fans ist Karyo unterdessen als Dmitri Mishkin aus «James Bond 007 – GoldenEye» ein Begriff, in dem Pierce Brosnan im Jahr 1995 den berühmten Agenten gab.

Es folgten viele weitere Auftritte, darunter auch in grossen Produktionen wie «Johanna von Orleans» aus dem Jahr 1999 und «Der Patriot» mit Mel Gibson von 2000. In einer seiner bekanntesten Rollen, nach denen in «Nikita» und «GoldenEye», war Karyo ab 2014 zu sehen. In der britischen Krimiserie «The Missing» verkörperte er den Ermittler Julien Baptiste.