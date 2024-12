«Falcon Crest»-Star Jill Jacobson ist verstorben

1/5 Schauspielerin Jill Jacobson ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Foto: getty/[EXTRACTED]: Angela Weiss/WireImage

Auf einen Blick US-Schauspielerin Jill Jacobson mit 70 Jahren verstorben

Bekannt aus Serien wie «Falcon Crest» und «Star Trek»

Die US-amerikanische Schauspielerin Jill Jacobson (1954–2024) ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Wie Hollywood-Insider Dan Harary, ein Freund der Schauspielerin, dem «Hollywood Reporter» erzählte, verstarb Jacobson bereits am 8. Dezember im Culver West Health Center von Cedars-Sinai, Kalifornien, nach langer Krankheit. Sie hinterlässt drei Kinder aus ihrer Ehe mit dem Sänger und Songwriter Paul Dorman.

Bekannt aus Serien wie «Falcon Crest» und «The New Gidget»

Von 1985 bis 1987 spielte Jacobson in 22 Episoden der CBS-Serie «Falcon Crest» mit, wodurch sie einem breiteren Publikum bekannt wurde. Von 1986 bis 1987 war die Schauspielerin ausserdem in «The New Gidget» zu sehen, einer Fortsetzung der ABC-Sitcom aus den 1960er-Jahren mit Schauspielerin Sally Field (78). «Jills komödiantisches Timing war brillant», so «The New Gidget»-Co-Star Caryn Richman (68) über die Verstorbene. «Und ihre Begeisterung und Liebe zum Leben machten unsere gemeinsame Zeit am Set zu einem Vergnügen.»

Jacobson trat ebenfalls in «Star Trek: Das nächste Jahrhundert» (1989) und «Star Trek: Deep Space Nine» (1996) auf. In den vergangenen Jahren machte die Schauspielerin vor allem durch Stand-up-Auftritte im «The Improv» und «The Compedy Store in Los Angeles» auf sich aufmerksam.

Die Schauspielerin war zudem Sprecherin und Preisträgerin für ihre ehrenamtliche Arbeit bei der American Cancer Society. «Zahlreiche Verwandte, Freunde und ihre geliebten Hunde Benny und Kowalski werden sie schmerzlich vermissen», so Harary.