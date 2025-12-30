Kennedy-Enkelin erliegt Krebsleiden

Tatiana Schlossberg, Enkelin von John F. Kennedy und Tochter von Caroline Kennedy, ist mit 35 Jahren verstorben. Die Umweltjournalistin erlag am 30. Dezember 2025 einer Leukämie-Erkrankung, wie ihre Familie über Instagram mitteilte.

Die Umweltjournalistin und Autorin Tatiana Schlossberg ist am Dienstagmorgen im Alter von 35 Jahren verstorben. «Unsere wunderschöne Tatiana ist heute Morgen verstorben. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben», heisst es in einer Erklärung, die ihre Familie über den Instagram-Account der JFK Library Foundation veröffentlicht hat.

Schlossberg, die in New York City geboren und aufgewachsen war, war die Tochter von Caroline Kennedy und die Enkelin von Jackie und John F. Kennedy. Im Jahr 2023 wurde bei ihr akute myeloische Leukämie diagnostiziert.

