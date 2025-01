1/5 Die «Sesamstrasse» verliert eines ihrer Idole. Foto: zVg

Auf einen Blick Horst Janson, bekannt aus der «Sesamstrasse», ist verstorben

Janson erlitt 2024 einen Schlaganfall und eine Hirnblutung

Über 50 Jahre Karriere und bekannt aus «Salto Mortale» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Deutsche Fernsehlandschaft trauert um einen ihrer grössten Stars: Horst Janson ist im Alter von 89 Jahren verstorben, wie die «Bild» berichtet. Der beliebte Schauspieler, bekannt für seine Rolle in der «Sesamstrasse» von 1980 bis 1985, blickte auf eine beeindruckende Karriere von über 50 Jahren zurück. Laut der Zeitung informierte Jansons Ehefrau Hella die engsten Angehörigen und Freunde über seinen Tod. Seine erste Ehefrau Monika Lundi (82) äusserte sich mitfühlend: «Der arme Schatz. Aber jetzt ist er wenigstens erlöst. Ich habe schon eine Kerze für ihn angezündet.»

Jansons Gesundheit hatte sich im vergangenen Jahr drastisch verschlechtert. Im Frühsommer 2024 erlitt er einen Schlaganfall und wurde notfallmässig in eine Klinik eingeliefert. Nach einer Rehabilitation im deutschen Bad Heilbrunn schien es ihm zunächst besser zu gehen. Doch Anfang August folgte ein schwerer Sturz in seinem Haus in Grünwald, der zu einer Hirnblutung und einem Handbruch führte. Die Situation verschlimmerte sich, als sich Janson mit einem Spitalkeim infizierte.

Kindheits- und Jugendidol

Trotz intensiver medizinischer Betreuung und der ständigen Unterstützung seiner Familie, insbesondere seiner Ehefrau Hella, mit der er seit 1982 verheiratet war, konnte sich sein Zustand nicht mehr stabilisieren. Horst Janson hinterlässt ein bedeutendes Vermächtnis in der deutschsprachigen Fernsehwelt. Viele Zuschauer verbinden mit ihm Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend.

Seine Rollen in Serien wie «Salto Mortale» (1969 bis 1972) und «Der Bastian» (1973) erreichten Millionen von Zuschauern. Besonders seine Auftritte in der «Sesamstrasse» machten ihn zu einer beliebten Figur für Generationen von Kindern. Der in Mainz geborene Schauspieler lebte zuletzt mit seiner Frau in München-Grünwald. Seine letzten Monate waren geprägt von gesundheitlichen Rückschlägen, doch seine Familie stand ihm bis zum Schluss bei. Janson verbrachte die Weihnachtsfeiertage noch in der Klinik, da sein Gesundheitszustand eine Entlassung nicht zuliess.