Fashion-Influencerin Xenia Adonts brutal ausgeraubt

Xenia Adonts, eine bekannte High-Fashion-Influencerin aus Hamburg, wurde Opfer eines brutalen Einbruchs in ihrer Pariser Wohnung. In einem emotionalen Youtube-Video schildert sie die schrecklichen Details des Verbrechens.

Xenia Adonts (33), eine bekannte High-Fashion-Influencerin mit rund zwei Millionen Followern auf Instagram, hat ihr Schweigen gebrochen und von einem schrecklichen Einbruch in ihrer Pariser Wohnung berichtet. Am 17. August 2023 seien fünf Männer gleich dreimal in ihr Apartment eingedrungen, hätten es komplett zerstört und sogar ihre Assistentin in Gewahrsam genommen.

In einem Youtube-Video schildert die gebürtige Hamburgerin die grausamen Details der Tat. Gegen vier Uhr morgens sei es zum ersten Einbruch gekommen, während Adonts selbst nicht anwesend gewesen sei. Ihr Freund habe auf dem Handy ein Video der Überwachungskamera mit verdächtigen Aktivitäten entdeckt und die Polizei alarmiert, die jedoch zunächst nicht angerückt sei. Die Täter seien wenig später zurückgekehrt und hätten in der Wohnung ein Chaos angerichtet.

Paris ist erst mal passé

«Der Balkon wurde herausgerissen, Fenster eingeschlagen, Spiegel zerbrochen, Wände beschädigt und Lampen zertrümmert, überall war Glas und Schutt. Sie klauten alles, was sie finden konnten, sogar den Safe aus der Wand», berichtet Adonts. Die Einbrecher seien mit «einer wahnsinnigen Aggression» vorgegangen – vor der Linse von Adonts' Überwachungskameras.

Doch damit nicht genug: Die Täter seien ein drittes Mal zurückgekehrt, als Adonts' Assistentin gerade dabei gewesen sei, die Schäden zu dokumentieren. Sie sei von den Einbrechern gefesselt, mit Messern bedroht und stundenlang festgehalten worden.

Unter Tränen schildert Adonts die Angst um das Leben ihrer Mitarbeiterin, der es schliesslich gelungen sei, sich im Badezimmer in Sicherheit zu bringen. Erst im März 2024, nach bangen Monaten, konnte die Polizei die Täter fassen. Für Adonts habe sich Paris durch dieses traumatische Erlebnis für immer verändert. Sie hat beschlossen, vorerst nicht in die Stadt zurückzukehren.