John F. Kennedys Enkel (31) lässt das Netz durchdrehen

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Jack Schlossberg ist neuer politischer Korrespondent der «Vogue».

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

In einem Statement verkündete Jack Schlossberg, der 31-jährige Sohn von Caroline Kennedy (66) und deren Ehemann Edwin Schlossberg (78): «Meine Familie hat sich immer für das Gemeingut eingesetzt. Das inspiriert mich, meinen Teil auf meine Weise dazu beizutragen. Ich habe grosse Träume, aber ich bin überzeugt, dass ich schon heute einen grossen Einfluss haben kann.»

Der Absolvent der Harvard-Universität, der sich selbst als «Quatschkopf» bezeichnet, ist in den letzten Jahren als Influencer viral gegangen. Auf dieselbe lockere Art und Weise will John F. Kennedys Enkel nun das Präsidentschaftsrennen für die «Vogue» kommentieren: «Du kannst die Leute nicht nur mit schlechten Sachen bombardieren. Du musst an Dinge, die dir wichtig sind, mit einer positiven Einstellung und guter Energie herangehen.» Seine Strategie sei, selbst ernste Sachen auf witzige und unterhaltsame Weise herüberzubringen.

«Er gehört aufs Cover!»

Schlossberg ist politisch nach eigener Aussage «links-progressiv». Doch es ist nicht seine Einstellung, sondern sein Look, der seinen neuen «Vogue»-Job zum Gesprächsthema auf Social Media hat werden lassen. Die Instagramseite des Magazins, auf dem sich Schlossberg in seinem neuen Büro vor dem Kopierer auf dem Boden wälzt, wurde mit Kommentaren von liebestollen Anhänger(innen) überflutet.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Von «Für ihn würde ich den Kennedy-Fluch riskieren» (frühe Tode durch Unfälle, Drogen oder Attentate, Anm. d. Red.) über «Ich kann seine Marilyn sein» bis «Er gehört aufs Cover und nicht an den Schreibtisch».

Sein Liebesleben hält John Bouvier Kennedy Schlossberg geheim. Auf die Frage, ob er in einer Beziehung sei, parierte er in seiner Instagram-Story mit «Kein Kommentar». In der Vergangenheit wurde ihm eine heimliche Romanze mit der Sängerin Selena Gomez (31) nachgesagt.

Schlossberg, der den Vornamen und den Spitznamen seines Opas John F. Kennedy (1917–1963) trägt, erinnert viele an seinen Onkel John F. Kennedy Jr. (1960–1999). Aus seinem Privatleben ist nur bekannt, dass er Wassersportarten und Ballett liebt und immer frische Blumen zu Hause stehen hat.

Werbung