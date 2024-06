Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Babyglück bei Lisa Mantler. Wie die deutsche Influencerin auf Instagram mitteilt, werden sie und ihr Ehemann Jonas Jay bald Eltern.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Frohe Kunde bei Influencerin Lisa Mantler: Auf Instagram teilt die Deutsche mit, dass sie bald Nachwuchs erwartet. Auf einem Bild, das Mantler am Montagabend veröffentlicht, ist sie gemeinsam mit Ehemann Jonas Jay zu sehen, der liebevoll ihren Babybauch umfasst. Dazu schreibt das Paar: «Family of 3 loading» (Deutsch: «Dreier-Familie lädt gerade»). Das Paar ist seit März 2023 verheiratet.

Das Leben der Influencerin hat sich in letzter Zeit stark gewandelt. Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Lena Mantler (22) erlangte Lisa einst als Teenager Berühmtheit. Im August 2023 verkündeten sie die Auflösung ihres gemeinsamen Social-Media-Projekts. «Es gibt Boyband-Break-ups, und wir haben unseren Boyband-Break-Up auch. Wir machen das schon so lange zusammen und wir vergessen manchmal, dass wir erst 21 sind. Durch die ganzen Erfahrungen haben sich unsere Interessen so unterschiedlich entwickelt. Wir hatten eine Zeit, da sahen wir genau gleich aus. Wir sind zwar Zwillinge, aber haben unterschiedliche Talente», erklärten die Geschwister damals. Bekannt wurden sie vor allem durch sogenannte Lipsync-Videos, in denen sie bekannte Songs nachsangen.

Geburtsdatum noch nicht bekannt

Während Lena Mantler den gemeinsamen Instagram-Account mit über 21 Millionen Followern übernahm, folgen Lisa auf derselben Plattform mittlerweile über 441'000 Personen. Ob es sich beim Nachwuchs der Influencerin um einen Jungen oder ein Mädchen handelt und wann das Kind zur Welt kommt, ist bisher nicht bekannt.