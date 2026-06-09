Charlotte Gott wagt den Schritt ins Rampenlicht. Die Tochter von Musiklegende Karel Gott veröffentlicht ihren ersten eigenen Song. Anders als ihr Papa setzt sie auf Popmusik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Charlotte Gott veröffentlicht mit «In Too Deep» ihren ersten Song

Überraschender Stil: Tanzbarer Pop statt Volksmusik wie bei ihrem Vater

Musikvideo erreicht über 250'000 Aufrufe innerhalb weniger Tage

Fynn Müller People-Redaktor

Wie der Vater, so die Tochter. Charlotte Gott (20), Tochter von Musiklegende Karel Gott (1939–2019), ist jetzt ebenfalls Sängerin. Letzten Freitag erschien mit «In Too Deep» ihr allererster eigener Song. Sieben Jahre nach dem Tod ihres Vaters will sie sich von seinem Schatten lösen und ihren eigenen Weg gehen.

«Es ist mir heute wichtig, als Musikerin selbst etwas zu erreichen und nicht von den Erfolgen meines Vaters zu leben», erklärt Charlotte Gott gegenüber «Bild». Ihr musikalisches Talent liegt in der Familie: Bereits als Kleinkind stand Charlotte mit ihrem Vater auf der Bühne, so auch in Deutschland, als sie gerade einmal ein Jahr alt war. «Ich bin durch meinen Vater in einem musikalischen Umfeld aufgewachsen und wollte schon immer Sängerin werden.»

Charlotte erinnert sich an Tod ihres Papas

Als 13-Jährige nahm sie mit ihrem Vater das emotionale Duett «Srdce nehasnou» («Herzen erlöschen nicht») auf. Kurz nach den Aufnahmen starb Karel Gott 2019 an den Folgen einer Krebserkrankung. «Trotz des besonderen Zeitpunkts, als wir den Song zusammen aufgenommen haben, waren wir glücklich und haben einfach nur gemeinsam Musik gemacht», erinnert sie sich.

Die zweitjüngste Tochter aus der Ehe von Karel Gott mit Ivana Macháčková hat sich in jungen Jahren auch in Musicals und als Schauspielerin versucht. Doch ihre wahre Leidenschaft bleibt die Musik. Nun möchte sie mit ihrer eigenen Stimme überzeugen und beweisen, dass sie mehr ist als nur «die Tochter von Karel Gott». Ähnlich wie Joelina Drews (30), die Tochter von Schlagersänger Jürgen Drews (81), die ebenfalls unabhängig von ihrem berühmten Nachnamen erfolgreich sein möchte.

Überraschend: Für ihre erste Single wählte Charlotte einen modernen Stil, der sie von den klassischen Klängen ihres Vaters abhebt. Statt auf Volksmusik setzt sie auf tanzbaren Pop. Das Musikvideo zu ihrer neuen Single hat nach wenigen Tagen bereits über 250'000 Aufrufe erhalten.