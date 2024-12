Polizei stürmt Wohnung von Kitty Kat – wegen Spielgeld!

Ein SEK-Team stürmt am Montagmorgen die Wohnung der deutschen Rapperin Kitty Kat. Der Grund: Verdacht auf Geldfälschung gegen ihren Partner. Das Paar behauptet, es handle sich um Spielgeld für Videos. Ein Missverständnis?

1/5 Kitty Kat wacht am Montagmorgen mit einem grossen Schreck auf. Foto: Instagram

Auf einen Blick Kitty Kat von Spezialeinheit aus Bett gerissen, Wohnung gestürmt

Verdacht auf Geldfälschung gegen Freund, Spielgeld für Videos gefunden

Verdacht auf Geldfälschung gegen Freund, Spielgeld für Videos gefunden

Polizeiaktion um 7.30 Uhr, Anwalt bezeichnet Einsatz als überzogen

Fynn Müller People-Redaktor

Böses Erwachen für Kitty Kat (42): Die deutsche Rapperin, die unter anderem Songs mit Sido (44) hat, wird am Montag gegen halb 8 Uhr unsanft aus dem Bett gerissen. Eine Spezialeinheit bricht am frühen Morgen ihre Tür auf und stürmt in die Wohnung.

Gegenüber «Bild» schildert Kitty Kat den Schreckmoment: «Es war halb acht, mein Freund und ich lagen noch im Bett. Plötzlich machte es einen lauten Rumms, weil die unsere Wohnungstür aufgebrochen haben. Ich dachte, ich sehe nicht richtig!»

Wohnung wegen Spielgeld gestürmt

Grund für den Einsatz: Verdacht auf Geldfälschung gegen Kitty Kats Freund Christian G. (32). Er wurde vorübergehend festgenommen. «Der Vorwurf ist totaler Quatsch, mein Freund fälscht kein Geld», wehrt sich die Musikerin.

Stattdessen soll es sich um ein riesiges Missverständnis handeln. «In der Wohnung befinden sich tatsächlich viele Scheine, aber es ist Spielgeld für Musik- und Tiktok-Videos. Christian hat das bei Amazon bestellt.»

Kitty Kat und ihr Freund haben ihren Anwalt Michael Tusch eingeschaltet. Er bezeichnet die Polizeiaktion als «völlig überzogen». «Wo der Tatverdacht herkommt, ist im Moment völlig unklar. Wir haben Antrag auf Einsicht in die Ermittlungsakte gestellt.»