Jason Bateman sorgte im Podcast «Smartless» mit einer Bemerkung über Mutterschaft gegenüber Charli XCX für Aufsehen. Die verheiratete Sängerin hatte zuvor erklärt, keine Kinder zu wollen. Batemans Reaktion darauf verärgert die Fans.

Charli XCX ist seit 2025 mit George Daniel von «The 1975» verheiratet

Der Schauspieler Jason Bateman (57) hat mit einer Bemerkung im Podcast «Smartless», den er mit Sean Hayes und Will Arnett führt, für Aufsehen gesorgt. Im Gespräch mit Sängerin Charli XCX (33) kamen sie auf das Thema Kinder zu sprechen. Die britische Musikerin, die aktuell ihre Mockumentary «The Moment» promotet, erklärte im Podcast, dass sie sich bewusst gegen Kinder entschieden habe: «Eigentlich möchte ich gar keine Kinder.»

Zwar könne sich das in Zukunft ändern, aber momentan sei sie nicht bereit dafür. Ihr mache die Vorstellung von einem Baby zwar Spass – «ihm einen Namen zu geben, das klingt spassig» –, doch gerade das sei für sie ein Zeichen, dass sie noch nicht so weit sei. Moderator Sean Hayes (55) unterstützte sie: «Ich habe es eine Million Mal in der Show gesagt, dass ich es lieber bereuen würde, keine Kinder zu haben, als Kinder zu haben und es dann zu bereuen.»

Auch Bateman gab seine Meinung zu dem Thema preis und meinte, dass seine Frau Amanda Anka (57) ebenfalls keine Kinder wollte, sich aber umentschied, als sie ihn kennenlernte. Sein Kommentar: «Also vielleicht findest du noch jemanden.» Das Problem: Charli XCX ist seit 2025 mit George Daniel (35), dem Schlagzeuger der Band The 1975, verheiratet. Ihre Antwort: «Also, ich bin verheiratet.» Unangenehm – für Charlie XCX und Bateman. Er versuchte, die Situation mit einem Spruch zu überspielen: «Ich sollte wohl häufiger eine Zeitung aufschlagen.»

Das Gespräch sorgte online für Kritik. Viele Fans monierten Batemans Aussagen. Auf der Kommentarfunktion des Podcasts hiess es etwa: «Ich wünschte, sie würden ihre Antwort darüber, dass sie keine Kinder haben möchte, einfach akzeptieren. ‹Vielleicht änderst du deine Meinung› ist nicht okay» oder auch «Wenn eine Frau dir sagt, dass sie nicht schwanger werden und keine Kinder haben möchte, kannst du ihr dann bitte einfach glauben? Kannst du bitte niemals versuchen, eine andere Person davon zu überzeugen, Kinder zu bekommen, nur weil ein Mann das möchte?»