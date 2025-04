Jetzt reagiert Katy Perry auf den Hass um ihre Person

1/4 Katy Perry musste sich nach ihrem Trip ins All online viel anhören. Foto: IMAGO/Bestimage

Katy Perry (40) hat eine Antwort auf die vielen Hassnachrichten gegeben, die sie zuletzt bekommen hat. Die Sängerin war mit Lauren Sánchez (55), Verlobte von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61), und weiteren Promitouristinnen für elf Minuten ins All geflogen. Später gab es heftige Kritik an dem Weltraumtrip. Es gebe wichtigere Themen, zudem werde für den Flug sehr viel Geld verschwendet, waren einige der negativen Äusserungen im Netz zu dem All-Ausflug.

Katy Perry sieht das offenbar gelassen: «Wenn die ‹Online›-Welt versucht, mich zu einer menschlichen Piñata zu machen, nehme ich es mit Anmut und schicke Liebe», schrieb die Musikerin auf Instagram unter einen Beitrag über eine Plakataktion am Times Square.

Therapie half ihr

Sie versicherte ihren Anhängern, dass es ihr gut gehe. «Ich habe viel getan, um zu wissen, wer ich bin, was real ist und was mir wichtig ist», fuhr sie fort. «Mein Therapeut hat vor Jahren etwas gesagt, das mir sehr geholfen hat: ‹Niemand kann dich dazu bringen, etwas über dich zu glauben, was du nicht bereits über dich glaubst›, und wenn ich jemals irgendwelche Gefühle dabei habe, dann ist das eine Gelegenheit, das Gefühl dahinter zu untersuchen.»

Katy Perry fügte hinzu, sie sei «nicht perfekt» und habe dieses Wort aus ihrem Wortschatz gestrichen: «Ich bin auf einer menschlichen Reise und spiele das Spiel des Lebens mit vielen Zuschauern, und manchmal falle ich, aber... ich stehe wieder auf und mache weiter und spiele das Spiel weiter».

Kurz nach ihrem Weltraum-Flug Mitte April startete Katy Perry ihre «The Lifetimes Tour», die sie im Oktober auch nach Deutschland führen wird. Der Tourauftakt fand am 23. April in Mexiko statt.