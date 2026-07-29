Der irische Singer-Songwriter und Oscarpreisträger Glen Hansard ist am Mittwoch verstorben. Die irischen Behörden bestätigen, dass Hansard bei einem Töffunfall ums Leben gekommen ist.

Der bekannte irische Singer-Songwriter Glen Hansard (†56) ist in der Nacht von Dienstag auf Mittewoh bei einem Töffunfall im Dubliner Stadtteil Lucan ums Leben gekommen. Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden starb er an den Folgen des Unfalls. Um 4.30 Uhr wurden die Gardaí, also die irische Polizeibehörde, und die Rettungskräfte zum Unfallort gerufen. Es soll sich um einen Alleinunfall gehandelt haben, an dem kein anderes Fahrzeug beteiligt war.

Die Gardaí bestätigt, dass Hansard am Ort des Geschehens medizinisch versorgt wurde und kurze Zeit später für tot erklärt wurde, wie «Irish Independent» berichtet.

Hinterlässt Frau und Kind

Hansard war mit der finnischen Dichterin Maire Saaritsa verheiratet. Erst im Oktober 2022 kam ihr erstes Kind , ein Sohn (4), zur Welt. Das Paar lebte abwechselnd in Irland und Finnland.

Hansard machte sich zunächst in der legendären Strassenmusikszene Dublins einen Namen, bevor er 1989 die Rockband «The Frames» gründete. 2008 wurde Hansard mit einem Oscar in der Kategorie Bester Originalsong für das Lied «Falling Slowly» aus dem Film «Once» ausgezeichnet, den er sich mit seiner Duettpartnerin Markéta Irglová teilte.